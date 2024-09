Porto Alegre Preço médio dos aluguéis de imóveis em Porto Alegre bate novo recorde

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Valor de agosto ficou em R$ 37,14 pelo metro-quadrado. (Foto: Reprodução)

Com um preço de R$ 37,14 por metro-quadrado, o valor médio dos aluguéis de imóveis em Porto Alegre bateu um novo recorde. A informação é das empresas Quinto Andar e Imovelweb, que divulgam regularmente um índice do segmento. Além disso, a alta de agosto em relação ao mês anterior foi de 3,85%, a maior dos últimos cinco anos. E o crescimento anual passou, pela primeira vez, de 20%.

Já no acumulado de 12 meses a alta é de 20,38%. Desde as enchentes de maio no Rio Grande do Sul, o preço dos aluguéis tem subido de forma acelerada na capital gaúcha.

“Os dados consolidam um cenário de aceleração no preço nunca antes visto na cidade, reflexo da tragédia ambiental, cujos impactos têm sido sentidos no mercado de locação de forma bastante expressiva”, analisa Thiago Reis, gerente de dados do Grupo Quinto Andar.

Desta vez, entre as tipologias analisadas pelo indicador, foram os imóveis de três dormitórios que registraram a maior alta para um mês em toda a série histórica do Índice. Em comparação com julho, o custo médio do metro quadrado das residências com três quartos subiram 3,28%, com o preço médio de R$ 35,29 o metro-quadrado.

Os apartamentos de um e de dois quartos também tiveram altas expressivas. Em ambas as configurações, o crescimento do preço acumulado em um ano ultrapassou a barreira dos 20% – algo inédito. Os apartamentos de um quarto foram negociados a uma média de R$ 41,96 o metro quadrado, enquanto aqueles com dois dormitórios fecharam o mês com o custo de R$ 36/m².

A procura por regiões mais altas e menos afetadas pelas enchentes também continua a se refletir nos preços. Em agosto, houve valorização em 38 dos 42 bairros pesquisados pelo indicador.

Dentre as exceções está o Humaitá (Zona Norte), localizado à beira do Guaíba e um dos mais afetados pelas chuvas. O bairro teve a maior queda no período: -2,8%.

“Regiões mais afastadas e com menos risco de inundações têm sido mais procuradas. O problema é que não há tantos imóveis disponíveis, o que tem feito com que a demanda aumente, pressionando os preços para cima nessas localidades”, acrescenta Reis. “O mercado na cidade está tão aquecido que o percentual de desconto nas negociações em agosto foi o menor já registrado pelo Índice: 2,9%.”

Metodologia

A metodologia do Índice usa um modelo de preços hedônico, flexível, e incorpora dezenas de variáveis estruturais e locacionais para melhorar a qualidade e precisão dos dados. Fatores como tamanho, número de vagas de garagem, acessibilidade a escolas, entre outros, são levados em conta. Como resultado, o Índice se mostra um retrato fiel das tendências no mercado.

Além de Porto Alegre, o Índice de Aluguel Quinto Andar Imovelweb é aplicado nas capitais Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, sempre com periodicidade mensal. Mais informações estão disponíveis no site grupoquintoandar.com.

(Marcello Campos)

Preço médio dos aluguéis de imóveis em Porto Alegre bate novo recorde

2024-09-10