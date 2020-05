Magazine Expressão de Renata Vasconcellos no “Jornal Nacional” emociona público: “Olhos cheios de lágrimas”

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

O nome da apresentadora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter Foto: Reprodução de TV

O peso das notícias terríveis diárias parece estar afetando Renata Vasconcellos. Durante o “Jornal Nacional”, da TV Globo, desta terça-feira (19), a expressão da apresentadora chamou atenção dos usuários das redes sociais. Entre olhos marejados e um cansaço aparente, o público acredita que Renata está exausta por ter de dar notícias ruins.

O nome dela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após a exibição de um trecho de uma live do presidente Jair Bolsonaro em que ele fez uma piada a respeito da hidroxicloroquina, remédio que tem comprovada pouca eficácia contra o coronavírus.

“Quem é de direita, toma cloroquina, quem é de esquerda, toma Tubaína”, disse o presidente. Quando o noticiário voltou para Renata, ela tinha uma expressão desolada no rosto.

“Ninguém, absolutamente ninguém, representa mais a cara de abuso do brasileiro do que Renata Vasconcellos. Tamo junto e cansados, Renata”, escreveu um rapaz no Twitter.

