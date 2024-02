Saúde Extrato de Cannabis pode ajudar a combater câncer de pele

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

A Cannabis gera dano à célula do melanoma e impede a divisão em novas células. (Foto: Reprodução)

O potencial da Cannabis medicinal já está bem claro, e um estudo conduzido pela Charles Darwin University (CDU) e publicado na revista Cells chegou para fortalecer essa ideia, ao sugerir que o extrato de Cannabis ajuda a combater o câncer de pele (melanoma).

Na análise, foi possível perceber que a Cannabis desacelerou o crescimento de células de melanoma e aumentou as taxas de morte celular. Isso porque a substância se liga a locais receptores em células específicas de melanoma, depois controla o crescimento e aumenta a quantidade de danos às células.

Segundo os autores da pesquisa, esse dano que a Cannabis fornece à célula do melanoma impede a divisão em novas células. Em vez disso, na verdade inicia uma morte celular programada.

Então a proposta dos pesquisadores é que, ao saber como reagem as células cancerígenas, seja possível refinar as técnicas de tratamento para serem mais específicas e eficazes.

Cannabis combate melanoma

Em comunicado divulgado pela universidade, os pesquisadores anunciam que embora o uso de extratos de cannabis para tratar uma variedade de condições de saúde seja estigmatizado, “pesquisas futuras sobre sua aplicação poderão revolucionar o tratamento do câncer”.

O grupo revela que o próximo desafio envolve desenvolver um sistema de entrega direcionado às células do melanoma. “Os sistemas avançados de distribuição ainda precisam ser totalmente desenvolvidos”, afirmam os cientistas. Eles ainda ressaltam a importância dos “esforços contínuos para garantir a utilização adequada e eficaz destes agentes nos locais-alvo”.

Os envolvidos salientam que é necessário um acompanhamento de longo prazo para garantir a eficácia e segurança sustentadas do extrato PHEC-66 no tratamento do câncer por longos períodos.

Cannabis contra o câncer

De modo geral, a planta em questão tem mostrado que pode ajudar no combate ao câncer. A Augusta University revelou que a Cannabis reduz o tumor cerebral, ao alterar a dinâmica do microambiente tumoral, um conjunto de células cancerígenas que tem relação direta com o crescimento do tumor.

Além de combater o crescimento do tumor propriamente dito, a Cannabis pode ajudar a reduzir dores relacionadas ao câncer, como revela um artigo da revista BMJ Supportive & Palliative Care. Depois de tomar medicamentos baseados na planta, os pacientes sentiram menos dor e menos desconforto.

Logo, futuros estudos podem elevar a compreensão da Cannabis no combate ao câncer, principalmente nesse caso atual, do melanoma (câncer de pele).

