Tecnologia Waze remove opção para relatar atropelamentos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Plataforma recebeu mudanças no visual da tela para reportar incidentes no Android e no iPhone. (Foto: Waze/Divulgação)

O Waze recebeu mudanças no visual da tela para reportar incidentes no Android e no iPhone, mas perdeu a opção de avisar quando há um atropelamento na pista.

A atualização se concentra na ferramenta que informa quando há problemas na via que podem atrapalhar o tráfego, que agora é acionada através de um ícone de atenção amarelo com um “+” sobre o mapa.

Ao pressionar o botão, os motoristas são direcionados à tela “O que você está vendo?”, que traz a lista de incidentes. Entre elas, a tecla “Perigo”, que perdeu a opção para relatar quando há um atropelamento na via.

No lugar, os usuários podem informar que há um “Perigo”, sem compartilhar muitos detalhes do que aconteceu. Por outro lado, ainda dá para notificar aos demais condutores quando há obras, carro parado, semáforo quebrado, buraco ou objeto na via.

Outro sumiço é o do aviso para um carro parado no meio da pista — ainda é possível relatar quando um veículo está parado no acostamento, entretanto.

As mudanças já estão disponíveis no Waze para Android e iOS.

Histórico de acidentes

Essa é mais uma atualização que envolve uma das principais ferramentas do Waze: o registro de incidentes nas ruas e estradas. No ano passado, o Google também incluiu o aviso para alertar sobre vias perigosas.

O indicador utiliza a própria base de informações da plataforma, que é mantida pelos usuários. Caso uma via ou trecho tenha muitos casos de acidentes, o motorista será avisado imediatamente para evitar novas vítimas.

“Para minimizar as distrações, limitamos o número de alertas que os motoristas veem e não os mostramos em vias pelas quais eles trafegam regularmente”, disseram os desenvolvedores na época.

Os avisos precisam ser ativados nas configurações do aplicativo de mapas.

A plataforma

A startup israelense Waze foi fundada em 2008 por Uri Levine, Amir Shinar e Ehud Shabtai. A empresa tornou-se conhecida pelo seu aplicativo de mapeamento e navegação por GPS. O app Waze, disponível para dispositivos com os sistemas Android e iOS, funciona de maneira colaborativa e fornece atualizações do trânsito em tempo real, ajudando seus usuários a escaparem de engarrafamentos.

Com o sucesso crescente e expressivo do Waze, diversas empresas grandes do mundo da tecnologia demonstraram interesse em adquirir a startup e seu app de navegação. Sendo assim, em 2013, a companhia foi adquirida pela Google e, com a aquisição, a gigante das buscas também fez melhorias no Google Maps.

O aplicativo, que pode ser baixado na App Store e Google Play Store, ajuda o usuário a encontrar a melhor rota possível para chegar ao destino. Além disso, motoristas e passageiros contam com alertas de radares de velocidade, relatório de acidentes e perigos ao longo do trajeto, entre outras vantagens.

Disponível em mais de 50 idiomas, também é possível ativar as instruções por voz, que é uma ferramenta útil para quem dirige com o auxílio do app. Funcionando com a colaboração de quem usa o serviço, é permitido adicionar informações sobre o trânsito na plataforma — que registra mais de 140 milhões de usuários.

