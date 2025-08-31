Esporte F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Com Verstappen em segundo lugar, prova ainda teve pódio inédito de Hadjar. (Foto: Reprodução)

Pole-position do GP da Holanda da Fórmula 1, o piloto da McLaren Oscar Piastri conquistou mais uma importante vitória na luta pelo título da temporada. Com o resultado, o australiano abriu 34 pontos de vantagem no campeonato contra o companheiro de equipe, o britânico Lando Norris.

Max Verstappen ficou em segundo e Isack Hadjar em terceiro fazendo seu primeiro pódio. Já Gabriel Bortoleto foi o 15º.

Lando chegou a ser superado por Verstappen na largada, mas conseguiu recuperar a vice-liderança da corrida. Ele seguiu perto de Piastri por quase toda a prova, beneficiado pelos dois safety cars acionados pelas colisões das Ferraris até um vazamento de óleo tirá-lo da disputa, a sete voltas da bandeirada.

Os incidentes de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, respectivamente nas voltas 24 e 53, abriram as portas para as duas principais janelas de pit stops da corrida. Foi o primeiro abandono do heptacampeão com a Ferrari, após 14 GPs concluídos por ele – de quebra, o veterano ainda foi punido com a perda de cinco posições para o GP da Itália por não diminuir a velocidade sob bandeira amarela, antes mesmo da corrida começar.

O heptacampeão bateu na curva 3 do Circuito de Zandvoort, a Hugenholtz; o trecho é o mais inclinado da pista, com 19 graus. Este incidente foi o primeiro do veterano com a Ferrari, após 14 GPs com ele cruzando a linha de chegada dentre os concluintes.

Além disso, a escuderia não terminava uma prova sem seus dois pilotos desde que uma quebra e uma colisão tiraram Leclerc e Carlos Sainz do GP do Canadá de 2024.

Surpresa do dia, Hadjar largou da quarta colocação e fez uma prova sólida, defendendo-se de Charles Leclerc e de George Russell, e até ameaçando Verstappen quando o holandês estava em terceiro. Esse é o primeiro pódio da RB desde a reformulação da equipe em 2024; de forma geral, também foi o primeiro da equipe-irmã da RBR desde o terceiro lugar de Pierre Gasly, no GP do Azerbaijão de 2021.

Um novato que não teve tanta sorte foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto da Sauber chegou a ganhar três posições após um contato entre Sainz e Lawson, além do segundo pit stop de Alonso na volta 41. No fim da corrida, o brasileiro chegou a figurar em 13º, mas ultrapassou a linha de chegada em 16º lugar.

Equipes

Entre as equipes, a McLaren ainda saiu de Zandvoort como a maior pontuadora, mesmo terminando com somente um carro. Líder absoluta com 584 pontos, leva 324 para a Ferrari, que saiu com zero na conta com os dois acidentes. Mercedes (248) e Red Bull (214) vêm na sequência e são as únicas ainda com chances matemáticas de campeonato. A Alpine amarga a lanterna, com 20.

A próxima corrida acontece no próximo final de semana, na Itália, em Monza.

