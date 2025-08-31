Esporte Seleção masculina de basquete derrota os Estados Unidos e decidirá título da AmeriCup

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Yago foi o cestinha do Brasil diante dos EUA. (Foto: Divulgação/ FIBA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira protagonizou uma das vitórias mais marcantes de sua história recente no basquete masculino. Nesse sábado (30), em Manágua, na Nicarágua, o Brasil transformou um cenário adverso de 20 pontos atrás em uma virada impressionante, derrotando os Estados Unidos por 92 a 77 e garantindo lugar na decisão da AmeriCup 2025.

O triunfo, conquistado com grande intensidade na reta final, teve como destaque a arrancada a partir do fim do terceiro período e um último quarto quase perfeito, vencido por 34 a 9, com uma corrida de 27 a 2 no período decisivo do jogo. A recuperação contou com atuações decisivas. Lucas Dias segurou a equipe nos momentos mais difíceis e somou um duplo-duplo de 18 pontos e 13 rebotes. Yago Santos brilhou na armação, liderando a virada com 25 pontos e 12 assistências. Já Bruno Caboclo desequilibrou no período final, anotando 20 pontos (11 deles no último quarto) e nove rebotes.

Nos 17 minutos finais, os norte-americanos marcaram apenas 19 pontos, contra 54 da seleção brasileira, que exibiu eficiência ofensiva e solidez defensiva para consolidar o triunfo. Com o resultado, o Brasil chega à decisão da AmeriCup pela segunda edição consecutiva – em 2022, ficou com a prata. O adversário na final sairá do confronto entre Canadá e Argentina, que também se enfrentam neste sábado. A decisão está marcada para domingo, às 21h10 (horário de Brasília).

Como foi

O jogo começou com os Estados Unidos abrindo vantagem nos primeiros ataques, mas o Brasil respondeu e conseguiu equilibrar as ações. Lucas Dias foi importante para manter o time competitivo e Yago deixou tudo igual em 14 a 14 na reta final. A parcial seguiu parelha até o último minuto, quando os norte-americanos fecharam com pequena dianteira: 23 a 20.

No segundo período, o Brasil chegou a virar com Reynan, que converteu cesta e lance livre, mas a defesa não conseguiu manter o mesmo ritmo. Aproveitando os espaços, Galloway brilhou com 20 pontos apenas nesse quarto e os adversários dispararam no placar. A seleção ainda tentou reagir, mas foi para o intervalo atrás por 52 a 38.

Na volta do descanso, os Estados Unidos chegaram a abrir 20 pontos, mas a mudança defensiva e a atuação de Yago deram novo fôlego ao Brasil. O armador comandou a reação e, com a ajuda do coletivo, reduziu a diferença para dez pontos no fim do período: 68 a 58.

No último quarto, Caboclo voltou e se tornou peça-chave para a virada. Yago assumiu o protagonismo e, com pouco mais de quatro minutos para o fim, colocou o Brasil na frente. A defesa brasileira segurou os rivais, que passaram longo tempo sem pontuar, e a confiança aumentou com as bolas de três de Yago, Lucas Dias e Benite. Assim, o Brasil fechou em 92 a 77 e conquistou uma classificação histórica para a final.

AmeriCup 2025

O regulamento da Americup coloca as 12 equipes em três grupos com quatro seleções. As duas melhores de cada chave + os dois melhores terceiros, avançam às quartas de final. A decisão será no dia 31 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-masculina-de-basquete-derrota-os-estados-unidos-e-decidira-titulo-da-americup/

Seleção masculina de basquete derrota os Estados Unidos e decidirá título da AmeriCup

2025-08-31