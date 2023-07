Brasil FAB e governo do Paraná reforçam busca por avião que sumiu na Serra do Mar

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Operação de busca será retomada nesta quarta (5). (Foto: Reprodução)

As equipes de resgate retomaram, na manhã dessa terça-feira (4), as buscas pelo avião que desapareceu no Paraná na segunda (3). A procura pelo bimotor está concentrada na região serrana, de Mata Atlântica, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no litoral do Estado.

No final da manhã, o governo do Estado, por meio de nota, informou que os trabalhos de resgate teria reforço. Cinco aeronaves continuaram as buscas a aeronave durante a tarde.

Elas foram empregadas em quadrantes: um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero (FAB), um helicóptero da Casa Militar do Governo do Paraná (Resgate 04) e dois helicópteros do BPMOA (Falcão 12 e 13, equipados com infrared). Pelo Corpo de Bombeiros, 16 militares estão mobilizados nas buscas por terra.

Segundo a corporação, a procura retorna na manhã desta quarta (5).

A geógrafa Larissa Warnavin disse à rádio CBN que a topografia é um dos fatores que pode estar prejudicando as operações no local do acidente. Desde a data da provável queda, as equipes tentam identificar o local exato onde a aeronave possa estar, mas nenhum vestígio foi localizado.

A especialista apontou que, no momento do acidente, o clima na região da Serra do Mar não era favorável. Ela explicou que é muito comum a incidência de chuvas localizadas na área, o que pode apresentar algum tipo de risco em um eventual voo. Não se sabe ainda o que pode ter acontecido, de fato.

Para entender um pouco mais sobre o desaparecimento do avião e o funcionamento dessa aeronave, o professor de segurança de voo da Universidade Tuiuti, Maurício Lorenzinni, falou sobre quais procedimentos devem ser adotados quando um avião deixa de se comunicar com o sistema de controle aéreo de tráfego.

O professor explicou que o monomotor estava em situação regular e que tinha condições de percorrer o trajeto entre o interior do Paraná e o Litoral.

Segundo Maurício Lorenzinni, no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião estava certificado para voar por instrumentos. Contudo, o especialista pontuou que outros fatores devem ser levados em consideração neste momento, como, por exemplo, se o piloto estava habilitado e se tinha experiência para voar por instrumentos. Além disso, Lorenzinni falou sobre as condições climáticas da região.

O professor ressaltou que muitos pilotos evitam a região da Serra do Mar em determinados horários e em condições climáticas específicas.

Com as características de mata muito fechada, Maurício Lorenzinni falou sobre as possibilidades que podem acontecer quando um avião cai em uma região coma geografia da Serra do Mar.

O governo do Paraná divulgou os nomes dos dois servidores que estavam no avião. Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim atuam na Secretaria da Casa Civil. O piloto é Jonas Borges Julião.

