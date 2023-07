Brasil Plataforma de vendas on-line de veículos registra queda de até 4,8% nos preços de seminovos

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Cruze foi o modelo com a maior redução, seguido do City, do Mobi e do Duster Foto: Reprodução O Cruze foi o modelo com a maior redução, seguido do City, do Mobi e do Duster. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os preços de veículos seminovos caíram até 8,3%, no mês de junho. Os dados são de um levantamento realizado pela plataforma de vendas de carros do Itaú Unibanco.

O Cruze foi o modelo com a maior redução, seguido do City, do Mobi e do Duster, que registraram quedas de 4,8%, 4,3% e 4%, respectivamente. Para os modelos zero quilômetro, os preços também diminuíram, registrando uma redução média de 4,4% na comparação com os anúncios feitos em maio.

A queda foi influenciada pelo programa de descontos para compra de carros populares anunciado no mês passado pelo governo federal.

Maiores quedas nos preços:

– Cruze Sport6: – 8,3%

– City:- 4,8%

– Mobi: – 4,3%

– Duster: -4,0%

– Sandero Stepway: -3,9%

– S10 Cabine Dupla: -3,8%

– Q3: -3,2%

– SW4: -3,1%

– Versa: -2,9%

– Ka: -2,9%

Modelos mais buscados:

– Gol

– Onix

– Strada

– Corolla

– Civic

– Palio

– HB20

– Prisma

– EcoSport

– Fit

De acordo com o levantamento do Itaú, entre os modelos mais buscados, o aposentado Gol é o mais querido do público e ainda lidera. Apesar de ter saído de linha no ano passado, o veículo foi responsável por quase 14% das buscas na plataforma icarros. Outros mais populares como Onix e Strada também estão no topo da lista dos mais buscados.

Os carros híbridos também foram destacados na pesquisa. A quantidade de anúncios da categoria demonstrou um crescimento de 151% em junho de 2023, com relação a junho do ano passado.

Feirão de carros

A plataforma on-line do banco Itaú vai promover um feirão de compra e venda de carros, neste mês de julho, que contará com mais de 500 mil veículos de revendas e concessionárias de todo o Brasil.

Durante o feirão, além das ofertas, os compradores poderão contar com a taxa de financiamento reduzida, a partir de 1,28% ao mês, e com desconto de 50% na primeira mensalidade do seguro Autofácil Itaú, utilizando o cupom para contratação do serviço icarros50. O valor do financiamento poderá ser simulado no site e no aplicativo.

“Desenvolvemos um feirão nacional, oferecendo além de ofertas, a possibilidade de um financiamento com taxa de reduzida e o subsídio do seguro”, afirma Michele Vita, CEO do icarros Itaú.

Vendas em alta

As vendas de veículos novos no Brasil tiveram alta de 7,39% em junho, mostram os resultados divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) nessa terça-feira (04).

Em números absolutos, foram emplacadas 189.528 novas unidades no País, entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. No primeiro semestre, foram 998.270 emplacamentos. Isso representa alta de 8,76% em relação ao mesmo período de 2022.

Os automóveis tiveram alta de 11,41% no mês de junho e puxaram os resultados, com 142.017 emplacamentos. No acumulado do ano, o crescimento foi de 7,37%, com total de 733.442 unidades.

Os comerciais leves tiveram queda de 3,09% no mês, com 37.672 emplacamentos. Mas o resultado do segmento ainda é expressivo em 2023, com alta de 19,51% entre este semestre e mesmo período do ano anterior.

No mês, caminhões (-2,17%) e ônibus (-5,45%) tiveram baixas. No entanto, os caminhões têm queda expressiva no semestre (-12,10%), enquanto ônibus têm alta (45,83%).

Esse é o primeiro resultado oficial do setor depois do programa de barateamento de carros zero, um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua equipe econômica. Foram liberados incentivos de R$ 1,8 bilhão para que montadoras dessem descontos em veículos novos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/plataforma-de-vendas-on-line-de-veiculos-registra-queda-de-ate-48-nos-precos-de-seminovos/

Plataforma de vendas on-line de veículos registra queda de até 4,8% nos preços de seminovos

2023-07-04