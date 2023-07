Brasil Montadora chinesa de carros elétricos vai operar fábrica na Bahia

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Empresa vai produzir veículos híbridos e elétricos, chassis para ônibus e caminhões, além de processar lítio e fosfato. (Foto: Reprodução)

A montadora chinesa BYD (Build Your Dreams, do inglês construa seus sonhos) anunciou investimento de R$ 3 bilhões na Bahia para operar três fábricas no complexo de Camaçari, a 50 quilômetros de Salvador. A montadora terá três fábricas no local.

Uma delas dedicada à produção de chassis para ônibus e caminhões elétricos. A segunda planta vai produzir automóveis híbridos e elétricos, com capacidade estimada em 150 mil unidades ao ano na primeira fase, podendo chegar a 300 mil unidades.

A BYD pretende montar o Dolphin, carro elétrico que chegou ao mercado brasileiro, importado da China, por R$ 149.800. Outros modelos também devem produzidos na Bahia, entre eles o utilitário, eT3, o Han, D1, Song, Yuan, Seagull e o Tan.

A terceira unidade, voltada ao processamento de lítio e ferro fosfato, atenderá o mercado externo e vai utilizar a estrutura portuária existente no local.

“Este é um momento de extrema importância para a BYD nas Américas. As novas fábricas no Brasil vão permitir a introdução e aceleração da eletromobilidade no país, um movimento-chave para combater as mudanças climáticas e, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou em nota Stella Li, CEO da BYD Américas.

O início da operação está previsto para o segundo semestre de 2024. A expectativa é que a BYD passe a produzir nas instalações onde funcionava a fábrica da Ford, que deixou de fabricar veículos no país em 2021.

As negociações estão em fase final, mas o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) disse durante discurso que vai ajudar no que for preciso para que a montadora chinesa assuma as instalações da Ford.

O governo da Bahia vai conceder incentivos fiscais à BYD até 31 de dezembro de 2032, conforme a legislação tributária estadual, como redução de ICMS. Haverá também isenção de IPVA para veículos elétricos de até R$ 300 mil feitos na Bahia.

Mesmo se não fechar a compra, ele disse que vai garantir condições para que a produção fique em Camaçari. As três fábricas devem gerar mais de 5 mil empregos e o objetivo é contratar mão de obra local.

“Queremos contratar mão de obra local, a partir deste ano, para que já comecem a receber todo o treinamento e transferência de conhecimento necessários”, disse Tyler Li, presidente da BYD Brasil, em nota.

O novo complexo da BYD será um polo de atração de fornecedores, especialmente locais, de diversos tipos, de peças a serviços. Para a realização das obras, a BYD também vai contratar empresas estabelecidas na região.

Antonio Jorge Martins, coordenador dos cursos automotivos da FGV-SP, observa que a unidade da BYD no Brasil é estratégica para que a montadora atue em toda a América Latina.

Sobre o fato de a BYD chegar num momento delicado para o mercado automotivo, com vendas em queda e o governo oferecendo créditos tributários em troca de descontos, Martins observa que as montadoras de veículos eletrificados têm uma visão estratégica de longo prazo, com a transição energética no radar.

“No caso das chinesas, que contam com recursos do governo para internacionalização, elas não estão interessadas em retorno de curto prazo. Trata-se de um investimento para o longo prazo”, afirma ele, que acredita que a BYD assuma as instalações da Ford em breve, que serão fundamentais para acelerar a chegada da marca ao Brasil.

Rival

O grupo BYD vem rivalizando com a americana Tesla, do bilionário Elon Musk, na venda de carros elétricos. Entre seus objetivos na transição energética, a empresa quer ajudar a diminuir a temperatura do planeta em um grau.

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos em Campinas, em São Paulo. Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos.

Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus, dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio.

A empresa chinesa é responsável ainda por dois projetos de monotrilhos no país: em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17-Ouro do metrô. A BYD comercializa no Brasil empilhadeiras, vans, caminhões, furgões e automóveis elétricos.

