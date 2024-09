Brasil FAB intercepta avião que invadiu o espaço aéreo brasileiro no Amazonas

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Suspeitos fizeram um pouso de emergência e atearam fogo na aeronave. (Foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou uma aeronave que invadiu o espaço aéreo brasileiro no município amazonense de Humaitá, próximo à fronteira do País com o Peru. Os ocupantes do Cessna 210, sem matrícula, ignoraram as ordens dadas pelos militares e fizeram um pouso de emergência. Em seguida, eles atearam fogo no avião e fugiram às pressas do local.

De acordo com a FAB, a aeronave invadiu de forma clandestina o espaço aéreo brasileiro e foi identificada pelo radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (Sisdabra). Em seguida, o avião invasor foi perseguido por caças A-29 Super Tucano.

Os militares chegaram a executar medidas de policiamento do espaço aéreo e ordenar a mudança de rota. Também foram dados tiros de aviso. No entanto, a aeronave invasora, sem plano de voo, ignorou as ordens e não demonstrou “qualquer intenção de colaborar”.

“Demonstrando total desprezo pela lei, pouco antes de ser avisado que seria abatido, os criminosos adotaram manobras desesperadas com a aeronave e realizaram um pouso forçado nas proximidades de Humaitá (AM). Em solo, em razão de apagar rastros, incendiaram o avião e fugiram às pressas”, informou a FAB, em nota.

A força acrescentou que já conseguiu obter “informações importantes sobre a aeronave” invasora. O Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, Chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), destacou por meio da assessoria de imprensa que a missão foi eficaz e demonstra a habilidade dos militares da FAB em receber e interpretar dados.

As ações integram a Operação Ostium, parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, com o objetivo de sufocar atividades criminosas na fronteira, em cooperação com a FAB e órgãos de segurança pública.

Operação Pantanal

Um dos meios mais utilizados no combate aos focos de incêndio no Pantanal, a aeronave da FAB, KC-390 Millennium, realizou seu 100º voo operacional, neste mês setembro, contribuindo maciçamente para o cumprimento da missão sob coordenação do Comando Conjunto da Operação Pantanal II. A aeronave pertence ao Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus.

Equipado com o sistema MAFFS 2 (Modular Airborne Fire Fighting System), a aeronave pode realizar lançamentos de água, auxiliando no combate a incêndios florestais de grande escala. Esse sistema aumenta significativamente a capacidade de resposta em situações de emergência ambiental, destacando a versatilidade da aeronave em diversas operações.

