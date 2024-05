Geral FAB transporta 20 toneladas de ração para animais resgatados nas enchentes do RS

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

A FAB já transportou ao Rio Grande do Sul mais de 5 mil toneladas de donativos. (Foto: Sargento Viegas/CECOMSAER)

Em mais uma missão de envio de donativos para os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul, arrecadados por meio da campanha “Todos Unidos pelo Sul”, em um voo batizado de “Alimentando seu Melhor Amigo”, a Força Aérea Brasileira (FAB) transportou no último sábado (18), da Base Aérea de Brasília (DF), 20 toneladas de carga composta de ração para pets, além de itens essenciais para os animais, como caixas de transporte, camas e bebedouros.

O material foi acondicionado em paletes na aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) – Esquadrão Gordo, que decolou às 11h32min com destino à Base Aérea de Canoas (BACO).

“Para nós, do Esquadrão Gordo, é muito gratificante poder apoiar a região sul do país nesse momento que eles tanto necessitam. Não deixaremos ninguém para trás, inclusive os animais. Faremos essa missão quantas vezes for preciso”, declarou um dos tripulantes do voo, o Capitão Aviador Edgar Augusto Pérez.

A Diretora de Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Vanessa Negrini, agradeceu a FAB pela iniciativa da campanha. “No meio de tanta dor e sofrimento no Rio Grande do Sul, o que mais marca essa tragédia é a solidariedade do povo brasileiro. Hoje, nós estamos aqui, na Base Aérea para levar um pouco de conforto e ajuda para esses animais, que também são membros da nossa família. Vamos cuidar das pessoas e dos animais. Força, Rio Grande do Sul”, expressou.

Em um ato simbólico ao envio da ração aos animais, antes da decolagem, a FAB realizou uma ação, que contou com a presença de crianças, cachorros e do mascote Fabinho.

Para o menino Enzo Trindade Manfrim, de 9 anos, é motivo de muita alegria saber que os pets serão alimentados. “Eu trouxe a minha doação e estou muito feliz que o avião da FAB vai levar a ração para os cachorros que são vítimas desse alagamento”, disse.

“Eu quero agradecer a Força Aérea e dizer da importância de levar as doações para o Rio Grande do Sul. Hoje, em especial, uma ajuda para os animais, que foram vítimas dessa tragédia. Com a soma de esforços, em breve, esse problema será sanado. Eu acredito nisso”, pronunciou a Administradora Priscila Maia.

Operação Taquari 2

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua desde o dia 30 de abril, na Operação Taquari 2, no resgate de pessoas e transporte de ajuda humanitária em apoio aos atingidos pela enchente no estado gaúcho.

Até o momento, a FAB já transportou ao Rio Grande do Sul mais de 5 mil toneladas de donativos por meio de quatro modais.

2024-05-19