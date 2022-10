Política Fábio Mitidieri vai governar o Sergipe nos próximos 4 anos

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ele disputou o 2º turno com o candidato Rogério Carvalho do PT. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato Fábio, PSD, foi eleito governador de Sergipe, neste domingo (30). Às 19h52,com 100% dos votos apurados, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Fábio, do PSD, teve 623.851 (51,70%) dos votos válidos. Ele disputou os votos do eleitorado sergipano com Rogério Carvalho, do PT, que recebeu 582.940 (48,30%) dos votos válidos.

Votos brancos (3,49%) e nulos (7,35%) somaram 146.747 votos. Houve ainda abstenções (18,90%). Somados brancos, nulos e abstenções, chega-se a 462.263 votos.

“Nós mostramos a força desse agrupamento, agora o governador de Sergipe é Fábio Mirtidieri“, disse o governador eleito.

Fábio acompanhou a apuração dos votos ao lado de familiares e apoiadores em sua residência no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Perfil

Natural de Aracaju, o candidato do PSD, Fábio Cruz Mitidieri tem 45 anos, é administrador e disputou a sua primeira eleição para o governo do estado.

Durante sua carreira política, Fábio já foi vereador, secretário municipal de esportes, secretário de estado do trabalho e deputado federal por dois mandatos.

Foi eleito deputado federal em 2014, para a 55ª legislatura (2015-2019), pelo PSD. Votou contra o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Em abril de 2017 foi contrário à reforma trabalhista. Em agosto de 2017 votou a favor do processo em que se pedia abertura de investigação do então presidente Michel Temer.

Propostas

Veja alguns pontos do plano de governo de Fábio para administrar o Estado pelos próximos quatro anos:

Em seu planejamento, o político destacou a importância de um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social para o Estado.

Fábio propõe acelerar o desenvolvimento econômico, melhorar o quadro de servidores públicos, avançar nas políticas públicas e na garantia dos direitos fundamentais.

Prioridades

Em entrevista ao portal de notícias G1, ele destacou, entre outras coisas, a sua primeira prioridade. “Nós temos três linhas muito claras, primeiro a geração de emprego. Eu tenho sempre dito, que o melhor instrumento de transformação social é gerar emprego. Segundo, ampliar os programas de transferência de renda… e por fim, cuidar da saúde do sergipano”, disse.

Fábio também falou como pretende ofertar incentivos diferenciados para as pessoas em situação de rua nos programas habitacionais e a implantação de um sistema de consultas por telemedicina com instalação de pontos nas Unidades Básicas de Saúde de todos os municípios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política