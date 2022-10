Política Paraíba reelege João Azevêdo

30 de outubro de 2022

O candidato da coligação Juntos pela Paraíba recebeu 52,33% do total de votos válidos.

João Azevêdo (PSB) venceu a disputa eleitoral realizada neste domingo (30) e foi reeleito governador da Paraíba. Com 97,19% das urnas apuradas, às 18h51, o governador alcançou 52,33% dos votos e não pode mais ser superado por Pedro Cunha Lima (PSDB), que alcançou 47,67%. João foi apoiado no segundo turno pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

As pesquisas de intenção de voto mostravam o governador à frente na disputa, embora a vantagem fosse estreita. A pesquisa da TV Record/RealTime Big Data, realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, mostrou uma diferença de dez pontos percentuais entre os candidatos João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB), com 55% e 45% dos votos válidos, respectivamente. Já a pesquisa Ipec, dos dias 27 e 29 de outubro, apontou João com 53% dos votos válidos e Pedro, 47%.

João Azevêdo Lins Filho é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e político filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Nascido em 14 de agosto de 1953, em João Pessoa, ele foi eleito governador da Paraíba no primeiro turno nas eleições de 2018, com 58,19% dos votos válidos.

João se reelegeu governador pelo partido PSB, que integra a coligação Juntos pela Paraíba, sendo composta por outras nove legendas: Agir, Progressistas, Avante, PMN, PSD, Solidariedade, Pode, Republicanos e Patriota.

Professor aposentado do Instituto Federal de Educação Tecnológica, ele foi diretor da Divisão de Planejamento Habitacional do IPEP de 1980 a 1983. De setembro de 1984 até 1985, assumiu a gerência de Infraestrutura da UAS/CMP – Programa Cidade de Porte Médio e em seguida, a Coordenação Geral do programa. De 1986 a 1989, foi Secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de João Pessoa.

Já em 2011, o atual governador assumiu a secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, ele permaneceu no cargo até abril de 2018. Nas eleições 2022, João Azevêdo teve o advogado e vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro (PP), como vice-governador.

No plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), João Azevêdo listou três eixos que fundamentam as propostas para o estado: Práticas democráticas e de gestão na governança pública, ideias construtivas e cultura empreendedora e Empreendimentos consistentes, diferenciados e relevantes.

