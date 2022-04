Rio Grande do Sul Fábio Motta Lopes é o novo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul

18 de abril de 2022

Foto: PC/Divulgação

O delegado Fábio Motta Lopes é o novo chefe da Polícia Civil (PC) do Rio Grande do Sul. A transmissão do cargo aconteceu na tarde desta segunda-feira (18), em solenidade no auditório do Palácio da Polícia, em Porto Alegre. O então subchefe desempenhará a função que era exercida pela delegada Nadine Anflor.

Segundo Lopes, sua atuação irá focar na repressão às estruturas do crime, principalmente no combate à lavagem de dinheiro, para descapitalizar as organizações criminosas, conforme as diretrizes do Programa RS Seguro. “Na mesma medida, vamos trabalhar para melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, que é essencial para mantermos a relação de confiança com a sociedade”, destacou.

Lopes tem 46 anos, é casado e pai de três filhos. Delegado da mais alta classe da Polícia Civil (4ª classe), possui 23 anos de experiência dentro da instituição. Iniciou sua carreira como titular da 2ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana (1999-2000).

A posse teve a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior. “Desejo ao delegado Fábio Motta Lopes, sucesso e êxito na missão. Tenho convicção de que, pelo currículo e pela trajetória, a instituição seguirá em excelentes mãos”, disse Ranolfo.

O delegado Vladimir Urach, que ocupava o cargo de diretor do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), assumiu como subchefe de Polícia Civil.

