Rio Grande do Sul Fábio Roque Sbardellotto toma posse no Conselho Superior do Ministério Público

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Sbardellotto abordou o desafio do Conselho Superior em encontrar o equilíbrio entre um trabalho simples e de qualidade. Foto: Tiago Coutinho/MPRS Sbardellotto abordou o desafio do Conselho Superior em encontrar o equilíbrio entre um trabalho simples e de qualidade. (Foto: Tiago Coutinho/MPRS) Foto: Tiago Coutinho/MPRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e procurador de Justiça, Fábio Roque Sbardellotto, foi reconduzido, nesta segunda-feira (3), ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para a gestão 2023/2025. Dos titulares eleitos, o procurador de Justiça foi o mais votado entre os conselheiros. Sbardellotto também foi reconduzido ao cargo de coordenador da Procuradoria de Justiça Criminal do MPRS. O evento ocorreu durante sessão solene do Órgão Especial do Colégio de Procuradores.

Em nome dos empossados, Sbardellotto abordou o desafio do Conselho Superior em encontrar o equilíbrio entre um trabalho simples e de qualidade e também sobre a necessidade de o MPRS, mesmo com a presença e o uso de tecnologias, manter a presença física junto às comunidades, promovendo um atendimento humanizado. O evento, ocorrido na sede do MPRS, contou com a presença do procurador-geral de Justiça e presidente do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Alexandre Sikinowski Saltz.

Além do Presidente da FMP, também tomaram posse os titulares eleitos do Conselho: Carla Carpi Nejar, Silvio Miranda Munhoz, Sílvia Cappelli e Angela Salton Rotunno. Como suplentes, foram empossados: Luiz Fernando Calil de Freitas, Alexandre da Silva Loureiro, Ana Lúcia Cardozo da Silva, Ricardo Felix Herbstrith. Denise Casanova Villela não se fez presente ao evento.

Foram também reconduzidos aos cargos: Renoir da Silva Cunha, na função de Coordenador substituto da Procuradoria de Justiça Criminal; Altamir Francisco Arroque, na função de Coordenador da Procuradoria de Justiça Cível; Ricardo da Silva Valdez, na função de Coordenador substituto da Procuradoria de Justiça Cível; Marisa Lara Adami da Silva, na função de Coordenadora da Procuradoria de Justiça com Atuação Especializada em Infância e Juventude, Educação, Família e Sucessões; e Margarida Teixeira de Moraes, na função de Coordenadora substituta da Procuradoria de Justiça com Atuação Especializada em Infância e Juventude, Educação, Família e Sucessões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fabio-roque-sbardellotto-toma-posse-no-conselho-superior-do-ministerio-publico/

Fábio Roque Sbardellotto toma posse no Conselho Superior do Ministério Público

2023-07-03