Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

A fábrica irregular foi montada durante a pandemia de coronavírus Foto: Polícia Civil/Divulgação (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma operação conjunta da Polícia Civil, do Ministério Público, do Procon e da Vigilância Sanitária de Porto Alegre descobriu, nesta quinta-feira (02), uma fábrica clandestina de álcool em gel na Estrada do Rincão, no bairro Restinga, na Zona Sul da Capital.

O local foi fechado pelas autoridades. Durante a ação, foram apreendidos diversos produtos sem procedência, principalmente álcool em gel fabricado sem autorização e em péssimas condições de higiene.

A fábrica irregular foi montada durante a pandemia de coronavírus, segundo informações da Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento, que não estava no local no momento da operação, vai responder pelo crime contra as relações de consumo.

O álcool em gel é um dos principais produtos utilizados pela população para evitar o contágio da Covid-19. O uso do produto adulterado ou sem procedência é prejudicial à saúde.

