Rio Grande do Sul Fruki doa 50 mil garrafas de água mineral para 20 hospitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Hospital Ouro Branco, em Teutônia, recebeu a doação de água Foto: Divulgação Hospital Ouro Branco, em Teutônia, recebeu doação de água. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Bebidas Fruki está realizando a doação de 50 mil garrafas de água mineral Água da Pedra para consumo das equipes internas de 20 hospitais dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que atuam no combate ao novo coronavírus.

Para a diretora-presidente da empresa, Aline Eggers Bagatini, além de estar comprometida com as medidas tomadas pelas autoridades de saúde para conter a pandemia, a Fruki quer também contribuir com a comunidade, neste caso, os profissionais da saúde.

“Queremos sempre fazer parte da vida da nossa comunidade. Neste momento, desejamos muita força e serenidade aos profissionais da saúde no enfrentamento deste enorme desafio”, declarou.

