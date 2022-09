Polícia Fábrica clandestina de armas de fogo é descoberta no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Armas artesanais e diversos itens para a fabricação das mesmas foram apreendidos pela BM Foto: BM/Divulgação Armas artesanais e diversos itens para a fabricação das mesmas foram apreendidos pela BM. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A BM (Brigada Militar) encontrou, na noite de terça-feira (20), uma fábrica clandestina de armas de fogo em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul.

O local foi descoberto depois que os policiais foram informados que estaria ocorrendo um intenso tiroteio no bairro José Alexandre Zachia. Os brigadianos apreenderam uma espingarda calibre 12 e uma submetralhadora calibre 9 milímetros, ambas de fabricação artesanal, diversos itens utilizados para a produção de armas e munições.

Foram recolhidos uma máquina de solda, três varetas de solda, uma furadeira, uma esmerilhadeira, quatro canos artesanais para armas, um dissipador de calor artesanal, um disco de desbaste, dois discos de corte, um torquês, um alicate, um paquímetro, quatro molas, tinta, peças artesanais de armas, um esboço com projetos e medidas para fabricação de armamentos e uma lista de compra de insumos.

Uma mulher de 47 anos foi presa. Os criminosos envolvidos no tiroteio que ocorria na região antes da chegada dos policiais conseguiram fugir.

