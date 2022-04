Polícia Fábrica clandestina de sabão líquido é descoberta no bairro Scharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Investigação da Polícia Civil apontou para uma organização criminosa atuante na falsificação de uma conhecida marca desde 2018 Foto: Polícia Civil/Divulgação Investigação da Polícia Civil apontou para uma organização criminosa atuante na falsificação de uma conhecida marca desde 2018 (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

O Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil descobriu uma fábrica clandestina de falsificação de sabão líquido para roupas de uma conhecida marca de um fabricante nacional do setor.

O flagrante da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes de Lavagem de Dinheiro ocorreu no bairro Scharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

A operação Abluente II ocorreu em conjunto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e da Vigilância Sanitária Municipal. As investigações apontaram que uma organização criminosa, com atuação desde 2018 no Estado, está por trás da pirataria.

Na fábrica clandestina, os policiais civis estimaram que ela produzia até 25 mil litros de sabão líquido por semana, com um faturamento aproximado de R$ 500 mil por mês. O produto era totalmente clandestino, sem qualquer autorização dos órgãos competentes, além de envasar fraudulentamente em frascos com a conhecida marca.

Os agentes recolheram sabão líquido prontas para serem embaladas, frascos já cheios e preparados para a venda, embalagens vazias, caixas etiquetas e rótulos com o nome da marca e do fabricante, além de veículos para a entrega da mercadoria.

