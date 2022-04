Porto Alegre Porto Alegre terá mais de 1,5 mil novos abrigos de ônibus

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Foto: Divulgação/PMPA

Porto Alegre contará com um mobiliário urbano mais moderno e sustentável ainda neste primeiro semestre. O contrato de concessão de 1.507 novos e interativos abrigos de ônibus foi firmado com o consórcio Abrigo Inova Poa (homologado por meio de processo licitatório). Serão instaladas 100 câmeras de monitoramento, 180 painéis de próxima chegada e 75 abrigos com telhado verde.

O consórcio será responsável pelo fornecimento, instalação e manutenção do mobiliário. A instalação começa em até 60 dias.

“Teremos painéis com funcionalidades inéditas orientando a chegada dos próximos ônibus, câmeras de segurança digitais, assentos individuais nas paradas, espaço para cadeirantes, acessibilidade com o piso podotátil, carregador USB, iluminação, proteção lateral para chuva e informações aos usuários. Tudo sem custo para o município”, afirma a secretária de Parcerias, Ana Pellini.

Segundo Ana, a iniciativa representa um grande ganho para a cidade, pois, além de instalar novos abrigos, vai mantê-los por 20 anos. “O projeto tem um impacto significativo na paisagem urbana e na autoestima do cidadão”, completa a secretária.

Contrato

A companhia assinou contrato no valor de R$ 29,38 milhões e terá como contrapartida a exclusividade na exploração publicitária de mídia nos espaços. “A outorga foi definida em abrigos de ônibus adicionais e não em dinheiro, beneficiando o usuário do transporte público.

A oferta foi 30% superior aos 1.144 originais estimados no edital, a serem implantados pelo Consórcio Abrigo Inova Poa”, explica o diretor de Estruturação de Desestatização da Secretaria de Parcerias, Fernando Pimentel, coordenador do projeto.

A concessão com a empresa vencedora será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O secretário responsável pela pasta, Adão de Castro Júnior, destaca que a prefeitura trabalha para qualificar o transporte público em Porto Alegre. “O contrato firmado com a iniciativa privada vem a se somar com outras ações que irão auxiliar na entrega de um serviço melhor à população”, diz o secretário.

“Vamos oferecer tecnologia e usabilidade à população e às marcas que querem se conectar com essas pessoas, impactando positivamente e contribuindo para a melhoria da mobilidade na cidade”, ressalta Alexandre Guerrero, CEO da Eletromidia.

