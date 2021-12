Tecnologia Facebook e Instagram apresentam falhas nesta quarta

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

A Meta, controladora das redes sociais, confirmou a instabilidade. (Foto: Reprodução)

De acordo com relatos de usuários e com o monitoramento do site Downdetector, o Instagram e o Facebook passaram por instabilidades nesta quarta-feira (15). Os problemas teriam iniciado por volta das 11h, mas se intensificaram a partir das 15h. Ao USA Today, a Meta, controladora das redes sociais, confirmou a instabilidade.

“Estamos trabalhando para fazer as coisas voltarem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse a empresa em um comunicado oficial. Usuários relataram problemas de login tanto no Facebook quanto no Instagram, falhas de contagem de visualizações nos vídeos publicados no Reels e outros.

A instabilidade também foi reportada por usuários de outros países da América Latina, América do Norte e Europa. No Twitter, usuários relataram problemas para seguir outras contas no Instagram, para abrir links direto da rede social e também para carregar o feed e Stories publicados na plataforma. Em alguns casos, usuários relatam que suas contas estão sendo desconectadas.

Também nesta quarta-feira, uma falha de serviço no Amazon Web Services (AWS) tirou do ar serviços, jogos e plataformas como Twitch, PlayStation Network (PSN), League of Legends e outros.

