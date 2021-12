Tecnologia Veja como usar o selfie sticker nos Stories do Instagram

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

O selfie Sticker te permite tirar selfies em cima de uma foto ou vídeo nos Stories. (Foto: Reprodução)

O Instagram tem tantos recursos interessantes e divertidos que às vezes fica difícil conhecer e usar todos. Um deles é o selfie Sticker (figurinha de selfie), que te permite tirar selfies em cima de uma foto ou vídeo nos Stories, um recurso bastante interessante para interagir com os seguidores. Então, vem ver como usar o selfie Sticker nos Stories do Instagram. O Tempo necessário para isso é de 5 minutos. O processo é tão simples que você vai se surpreender.

1-Abra o Instagram no celular: Clique para adicionar um “Story” e no sinal de “mais” no feed ou no seu perfil, clique em “Story”;

2-Adicione a foto ou vídeo: Você pode adicionar a foto ou vídeo da sua galeria, ou tirar/gravar na hora pelo botão de captura;

3-Clique no ícone de Stickers (figurinhas): Na parte superior da tela, clique na terceira opção onde ficam todos os stickers disponíveis;

4-Clique na opção selfie Sticker: No círculo cinza com uma imagem de câmera, clique nele;

5-Tire a selfie: Clicando no círculo branco, tire a selfie da forma que você deseja. É possível alterar a forma que a selfie vai aparecer clicando nela;

6-Posicione da maneira que deseja: Você pode arrastar a selfie para onde desejar e deixá-la do tamanho que preferir.

Pronto. Simples assim! Depois, é só clicar para compartilhar nos seus stories ou enviar por Direct para algum amigo.

Tem como tirar a foto com a câmera de trás do celular?

Não. O recurso, como o próprio nome já diz, permite tirar apenas selfies, ou seja, com a câmera frontal do celular.

Consigo aplicar filtro?

Também não. O recurso é bem simples e só permite tirar a selfie mesmo. Até mesmo se você colocar um filtro na foto ou vídeo depois ele não será aplicado ao selfie Sticker.

Posso usar mais de uma vez o Sticker?

Sim. Você pode usar a figurinha quantas vezes quiser, tirando várias selfies diferentes.

