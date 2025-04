Educação Faculdade de Direito da UFRGS celebra 125 anos com jantar solene e homenagens

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Fachada do prédio histórico do Direito. (Foto: UFRGS/Divulgação) Foto: UFRGS/Divulgação Fachada do prédio histórico do Direito. (Foto: UFRGS/Divulgação) Foto: UFRGS/Divulgação

Em comemoração aos 125 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), será realizado um jantar solene no próximo dia 25 de abril, no salão principal do Leopoldina Juvenil. O evento reunirá docentes, ex-alunos e personalidades jurídicas de destaque.

Além das festividades acadêmicas e esportivas programadas para agosto de 2025, mês de fundação dos cursos jurídicos, a Comissão dos 125 anos propôs homenagear figuras de grande importância para a história e o desenvolvimento da Faculdade. A proposta, aprovada por unanimidade pelo Conselho da Unidade, foi apresentada pela comissão, presidida pela professora Cláudia Lima Marques. A diretora e a vice-diretora da Faculdade, professoras Ana Paula Motta Costa e Tula Wesendonck, também apoiaram a iniciativa.

Os homenageados com a “Medalha dos 125 anos” são:

• Sérgio José Porto – ex-diretor da Faculdade de Direito e fundador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS;

• Manuel André da Rocha – ex-professor e ex-vice-diretor;

• Ellen Gracie Northfleet – ministra e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF);

• Rosa Maria Weber – ministra e ex-presidente do STF;

• Nelson Jobim – ministro e ex-presidente do STF;

• Cléa Carpi da Rosa – primeira mulher presidente do Centro Acadêmico e da OAB-RS;

• Sulamita Santos Cabral – primeira professora concursada e presidente do IARGS;

• Alfredo Englert – desembargador, ex-aluno e ex-professor, Provedor da Santa Casa de Misericórdia;

• Jorge Gerdau Johannpeter – ex-aluno e patrono do Memorial e Museu da Faculdade;

• Fábio Medina Osório – ex-aluno e também patrono do Memorial e Museu da Faculdade;

• Cláudio Moretti – fundador e primeiro presidente do Conselho Diretor da Associação Gestora do Fundo Patrimonial em Apoio à Faculdade de Direito da UFRGS;

• Ades Sanches e Vacas – servidora técnica administrativa aposentada e ex-gerente da Faculdade.

Além destes nomes, a Direção atual propôs a inclusão da professora Cláudia Lima Marques, primeira diretora mulher da Faculdade e homenageada na 5ª Semana da Mulher, e de Rosimarie de Azevedo, coordenadora da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito e servidora em exercício mais antiga da Faculdade, em reconhecimento pelos serviços prestados. As propostas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho da Unidade.

História e legado

De acordo com relato da professora Cláudia Lima Marques, a então Faculdade ‘Livre’ de Direito, criada em 1900, hoje parte da UFRGS, é um patrimônio acadêmico e jurídico do Brasil. Desde sua primeira aula, ocorrida em 3 de maio de 1900, formou líderes como os ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart, além do primeiro-Ministro Brochado da Rocha. A instituição, informou, esteve na vanguarda de importantes avanços democráticos, como a abolição da censura e a criação do Código Eleitoral de 1932, que introduziu o voto secreto e feminino no Brasil.

A professora ainda ressaltou que, ao longo de sua trajetória, a Faculdade de Direito da UFRGS desempenhou papel fundamental na formação de juristas, diplomatas, professores, empresários e políticos. “A Faculdade de Economia nasceu em seu interior, e seus alunos e docentes foram os responsáveis por iniciativas que impulsionaram o desenvolvimento do Estado, como a criação do Banrisul e a modernização da economia gaúcha”, referiu.

Cláudia ainda mencionou que, com seu Programa de Pós-Graduação nota 6 na CAPES, a Faculdade se destaca pela excelência acadêmica, pesquisas sociais de impacto e ensino de qualidade: “possui o mais antigo Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU) do país e contribuiu para a criação do Curso de Relações Internacionais da UFRGS e da simulação UFRGSMUN”.

Esclareceu que, em 2020, foi eleita, pela primeira vez, uma diretora e uma vice-diretora mulheres, no caso ela, Cláudia Lima Marques, e Ana Paula Motta Costa, respectivamente. Nesse mesmo ano, disse, foi criada a Associação Gestora do Fundo Patrimonial, que viabiliza a renovação estrutural e digital da instituição, incluindo a reconstrução do Salão Nobre, prevista para agosto de 2025.

“Venha celebrar conosco esta história e liderança!”, convida a professora Ana Paula Motta Costa, diretora da Faculdade de Direito da UFRGS. O evento, como explicou, reforça o compromisso da Faculdade com a excelência acadêmica e jurídica no Brasil.

2025-04-04