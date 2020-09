As estatísticas oficiais apontam que 18 milhões se recuperaram da Covid-19, mas esses números ocultam uma grave e intrigante situação que tem piorado com diversos “recuperados”: a Covid-19 persistente.

Com o passar do tempo, cresceu o número de pacientes que relatam sintomas prolongados por semanas ou meses. Isso afeta não apenas quem teve uma Covid-19 severa como também aqueles atingidos por um tipo brando da doença.

Tim Spector, professor de epidemiologia genética do King’s College de Londres e líder de um estudo baseado em sintomas relatados no aplicativo Covid Symptom Study, afirmou que mais de 300 mil pessoas no Reino Unido relataram sinais que duraram mais de um mês e cerca de 60 mil delas, por mais de três meses.