Mundo Faixa de Gaza tem internet cortada, afirma empresa de telefonia palestina

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Intensos bombardeios destruíram as últimas rotas internacionais Foto: UNICEF/Eyad El Baba Intensos bombardeios destruíram as últimas rotas internacionais (Foto: UNICEF/Eyad El Baba) Foto: UNICEF/Eyad El Baba

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A empresa de telefonia Palestina informou na tarde desta sexta-feira (27) que todas as comunicações com a Faixa de Gaza foram cortadas. A informação foi confirmada pela Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Palestina.

“Nosso honorável povo em nossa amada pátria, lamentamos anunciar a cessação completa de todas as comunicações e serviços de Internet com a Faixa de Gaza à luz da agressão em curso”, diz o comunicado.

A companhia acrescentou que os intensos bombardeios destruíram as últimas rotas internacionais de telecomunicações que ligavam Gaza ao mundo exterior. “O que levou à interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações da querida Faixa de Gaza”, finaliza a curta mensagem enviada pela empresa palestina.

Completam 21 dias nesta sexta-feira dos bombardeios de Israel à Faixa de Gaza iniciados após o ataque do grupo Hamas contra Israel no dia 7 de outubro. Sem eletricidade desde o ataque do Hamas, a população sofre com escassez de água, gás e alimentos.

Desde o início do conflito atual, mais de 1.400 israelenses foram mortos, a maioria no dia 7, e outras 200 pessoas foram feiras reféns pelo Hamas, segundo o governo de Israel. Na Palestina, os mortos já somam mais de 7.300 pessoas, sendo 3.038 crianças, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/faixa-de-gaza-tem-internet-cortada-afirma-embaixada-do-brasil/

Faixa de Gaza tem internet cortada, afirma empresa de telefonia palestina

2023-10-27