Política Lula completa 78 anos, mas não é o mais velho a presidir o Brasil

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

O ex-presidente Michel Temer (MDB) deixou a Presidência aos 78 anos e três meses. Foto: Beto Barata/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 78 anos nesta sexta-feira (27), em seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto. Apesar de ser o político mais velho a ter assumido o Palácio do Planalto desde o início da República, em 1889, o petista não é o nome mais experiente a comandar o País na história. O ex-presidente Michel Temer (MDB) deixou a Presidência aos 78 anos e três meses – o recorde desde marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro chefe do Executivo brasileiro.

Aos 78 anos, Lula superou Temer como o mais velho a tomar posse como presidente. Ao assumir o comando do País após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Temer chegou ao Planalto aos 75 anos, em agosto de 2016. O emedebista, no entanto, terminou o mandato-tampão aos 78 anos, mesma idade de Lula agora. Ou seja, em breve, o petista se tornará o mais velho a presidir o Brasil.

Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Caetés, no interior de Pernambuco. Essa é a nona vez que o petista comemora aniversário à frente da Presidência da República.

Ao vencer a disputa pela Presidência pela terceira vez, Lula chegou a afirmar que “não é quantidade de anos que uma pessoa tem que a envelhece. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa”.

“Por isso, eu me determinei: o Brasil é a minha causa. O povo é minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida”, afirmou.

Lula viralizou durante a campanha eleitoral de 2022 ao compartilhar a intensa rotina de exercícios nas redes sociais. Mais recentemente, a saúde do presidente voltou a ser alvo de preocupação: ele passou por uma cirurgia no quadril no dia 29 de setembro.

O chefe do Executivo voltou a falar que só poderá retomar suas agendas internacionais após uma avaliação da equipe médica, que será feita de seis a oito semanas após o procedimento no quadril, quando deverá estar recuperado.

Entre os mais velhos a comandar o Brasil, Getúlio Vargas deixou o posto aos 71 anos, assim como Ernesto Geisel. Já o tucano Fernando Henrique Cardoso deixou a Presidência aos 70 anos.

Os ex-presidentes Fernando Collor, Nilo Peçanha e João Goulart foram os mais novos a assumir o mais alto cargo da política brasileira, aos 40, 41 e 43 anos, respectivamente.

