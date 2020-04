Inter Falcão mobiliza craques da Seleção Brasileira de 82 no combate ao coronavírus

Ex-jogadores equipe se mobilizou em prol da campanha Mães da Favela, organizada pela ONG Central Única das Favelas Foto: (Reprodução/Arquivo Pessoal) Foto: (Reprodução/Arquivo Pessoal)

O futebol tem movimentado correntes de solidariedade no combate ao coronavírus. E, mais uma ação está sendo protagonizada por craques de ‘peso’. Jogadores que brilharam na Seleção Brasileira de 1982 estão juntos novamente. Liderados por Falcão, ídolo no Inter, o elenco daquela equipe se mobilizou em prol da campanha Mães da Favela, organizada pela ONG Central Única das Favelas (CUFA).

O objetivo principal da ação é criar um fundo solidário para o combate ao coronavírus nas comunidades assistidas pela organização. A CUFA , organização fundada há 20 anos, reúne 500 comunidades em todo o país. De acordo com dados da pesquisa realizada pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva, as favelas do Brasil têm 5,2 milhões de mães.

Líder da ação que movimentou os ex-jogadores, Falcão explica como surgiu a ideia e deixa um recado aos torcedores, confira.

As doações podem ser feitas através do no site da campanha, em www.maesdafavela.com.br. Até esta quinta-feira (09), o valor de R$ 1.934.546,56 havia sido arrecado e 8.060 famílias atendidas.

