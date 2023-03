Economia Falência do Silicon Valley Bank desestabiliza startups de tecnologia nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

Desde seu início, o Silicon Valley Bank se especializou em prover serviços financeiros a startups de tecnologia. (Foto: Divulgação)

O colapso repentino de um importante credor do Vale do Silício levou investidores de tecnologia e startups a lutar para descobrir sua exposição financeira e o impacto na sua capacidade de operar, em um momento em que muitas empresas já estavam no limite de demissões generalizadas e com menos acesso ao capital em uma economia incerta.

Os reguladores da Califórnia fecharam o Silicon Valley Bank na sexta-feira (10) e o colocaram sob o controle da US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). O FDIC está atuando como um receptor, o que normalmente significa que liquidará os ativos do banco para pagar seus clientes, incluindo depositantes e credores.

A mudança encerrou impressionantes 48 horas durante as quais a incerteza sobre a liquidez do proeminente credor de tecnologia levou algumas startups a ponderar a retirada de fundos e também provocou temores de um risco de contágio para o setor financeiro em geral.

Após o colapso do banco, a incerteza na comunidade de startups só aumentou, com os fundadores preocupados em sacar seu dinheiro, pagar a folha de pagamento e cobrir as despesas operacionais.

“Agora que o banco faliu, só quero saber o que acontece a seguir”, disse Ashley Tyrner, fundadora da empresa de entrega de alimentos saudáveis FarmboxRx.

Parker Conrad, CEO e cofundador da plataforma de RH Rippling, disse que sua empresa descobriu que a folha de pagamento de alguns clientes está atrasada devido aos “desafios de solvência” do banco.

“Nossa principal prioridade é receber os funcionários de nossos clientes o mais rápido possível, e estamos trabalhando diligentemente para isso em todos os canais disponíveis e tentando aprender o que a aquisição do FDIC significa para os pagamentos de hoje”, escreveu ele no Twitter.

Saques

Mesmo antes do colapso, várias startups teriam considerado retirar seu dinheiro do banco, de acordo com relatos da mídia e postagens públicas de capitalistas de risco.

O Founders Fund, uma influente empresa de capital de risco fundada pelo bilionário Peter Thiel, teria aconselhado as empresas de seu portfólio a sacar dinheiro do banco. Um representante do Founders Fund recusou o pedido de comentário da CNN.

A Tribe Capital, enquanto isso, instou as empresas a estarem atentas a onde guardam seu dinheiro e como captam fundos. “Qualquer banco com um modelo de negócios está morto se todos se mudarem”, escreveu Sethi em um memorando aos fundadores, que ele compartilhou no Twitter . “Como o risco é diferente de zero e o custo, é melhor diversificar seu risco, se não todos.”

Sethi instou os fundadores a “manter seus ativos nos bancos tradicionais mais líquidos e não correr riscos desnecessários”. Ele também recomendou que os fundadores “liguem todas as linhas de dívida, fechem todas as rodadas primárias, façam isso agora e estejam dispostos a fazer concessões”.

Mas quando a empresa de Tyrner tentou retirar fundos, já era tarde demais, disse ela.

Mais desafios

As consequências que se desenrolam rapidamente no Silicon Valley Bank ocorrem em um momento desafiador para a indústria de tecnologia. O aumento das taxas de juros erodiu o fácil acesso ao capital que ajudou a alimentar as crescentes avaliações de startups e financiou projetos ambiciosos e deficitários.

O financiamento de empreendimentos nos Estados Unidos caiu 37% em 2022 em comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados em janeiro pela CBInsights.

Ao mesmo tempo, a incerteza macroeconômica mais ampla e os temores de recessão levaram alguns anunciantes e consumidores a restringir os gastos, cortando os geradores de receita do setor.

Como resultado, o outrora próspero mundo da tecnologia caiu em uma forte temporada de cortes de custos marcada por demissões em massa e um foco renovado na “eficiência”.

Em seu post sugerindo que um resgate pode ser necessário, Ackman disse que uma “falência” do Banco do Vale do Silício poderia “destruir um importante impulsionador de longo prazo da economia, já que as empresas apoiadas por capital de risco dependem do SVB para empréstimos e retêm seu caixa operacional”.

Ackman comparou a situação do SVB com a do Bear Stearns, o primeiro banco a entrar em colapso no início da crise financeira global de 2007-2008. Mas desta vez, o problema está se formando no quintal do Vale do Silício.

