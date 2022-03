Mundo Falha em negociações com Putin pode causar a “terceira Guerra Mundial”, diz o presidente da Ucrânia

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

As declarações foram feitas em meio a mais ataques russos a alvos ucranianos Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse neste domingo (20), em uma entrevista exclusiva à CNN, que está pronto para negociar com o presidente russo, Vladimir Putin — mas advertiu que, se qualquer tentativa de negociação falhar, isso pode significar “uma terceira Guerra Mundial”.

As declarações foram feitas em meio a mais ataques russos a alvos ucranianos. De acordo com um comunicado divulgado no Telegram pelo conselho da cidade de Mariupol, na Ucrânia, uma escola de arte que estava sendo usada como abrigo foi bombardeada por forças russas também neste domingo.

Cerca de 400 pessoas estavam abrigadas no prédio que foi destruído no ataque, disse o conselho. Ainda não há informações precisas sobre o número de vítimas, mas autoridades da região afirmam que pessoas estão presas sob os escombros.

A Rússia não se manifestou sobre a acusação da autoria do bombardeio na escola de arte, mas tem negado sistematicamente ter civis como alvos. Em uma mensagem de vídeo publicada no Facebook no início deste domingo, Zelensky afirmou que a cidade portuária ficará na história como um exemplo de crimes de guerra.

O presidente da Ucrânia também afirmou que os militares russos sofreram “perdas sem precedentes” e que algumas unidades russas foram “destruídas de 80 a 90%”.

“Os ucranianos provaram que podem lutar mais profissionalmente do que um exército que faz guerras há décadas em várias regiões e condições. Respondemos com sabedoria e coragem ao grande número de seus equipamentos e soldados enviados à Ucrânia”, disse Zelensky em um vídeo publicado nas redes sociais.

