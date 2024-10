Rio Grande do Sul Falha nos freios ou caixa de câmbio de caminhão pode ter causado acidente fatal com equipe gaúcha de remo

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Tragédia em rodovia do Paraná matou nove dos dez ocupantes de van com destino a Pelotas. (Foto: Divulgação/PF)

Uma falha na caixa de câmbio ou no sistema de freios da carreta que atingiu uma van com equipe gaúcha de remo, matando nove dos ocupantes, é uma das hipóteses levantadas pela Polícia Civil para elucidar o motivo do acidente, ocorrido na noite de domingo (20) em um trecho da rodovia federal BR-376 próximo a Guarapuava (PR). A conclusão, porém, ainda depende de laudos técnicos e investigações complementares.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo e atingido a traseira do utilitário de transporte fretado pela delegação esportiva, que retornava para Pelotas após participar de competição em São Paulo. A van foi projetada para a frente, colidiu em um automóvel, saiu da pista e capotou, acabando esmagada pelo tombamento da carreta.

Apenas um ocupante da van sobreviveu – trata-se de um atleta de 17 anos. Outros nove não resistiram aos ferimentos, incluindo sete competidores com idades entre 15 e 20 anos, o treinador, de 43, e o motorista, de 52. O motorista do carro de passeio sofreu ferimentos leves, ao passo que o caminhoneiro saiu ileso – ele está sujeito, entretanto, a indiciamento por homicídio culposo (quando não há intenção).

Conforme a PRF informou inicialmente, a carreta, dirigida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van. O veículo foi projetado à frente, batendo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

O condutor da carreta já prestou depoimento: trata-se de um homem de 39 anos e também procedente de Pelotas. Nos próximos dias, os investigadores pretendem ouvir também o adolescente que sobreviveu.

Delegado se manifesta

Um dia após a tragédia, o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, Edgar Santana, falou à imprensa sobre a dinâmica da colisão fatal:

“Informações preliminares apontam que três veículos estavam envolvidos. Um caminhão teria colidido na traseira de uma van e esta na traseira de um veículo de passeio. Na sequência, houve capotamento da van, o caminhão teria passado por cima e as vítimas foram a óbito no local”.

Velório coletivo

A Força Aérea Brasileira (FAB) se encarregou do transporte dos corpos das vítimas entre o Aeroporto Internacional de Curitiba e o Aeroporto de Pelotas, nessa terça-feira (22).

Familiares, amigos, colegas e população lotaram a sede do Clube Centro Português 1º de Dezembro, local escolhido para um velório coletivo, que deve prosseguir até a manhã desta quarta-feira (23). A prefeitura da cidade gaúcha decretou luto oficial de sete dias.

(Marcello Campos)

