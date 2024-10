Rio Grande do Sul Tragédia na estrada: motorista relata dois consertos no caminhão horas antes do acidente que vitimou equipe gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Depoimento reforça hipótese de falha no sistema de câmbio ou freio. (Foto: Divulgação/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em depoimento nessa terça-feira (22), o motorista do caminhão responsável pelo acidente em que morreram no qual nove integrantes de uma equipe gaúcha de remo relatou que o veículo havia passado por dois reparos mecânicos horas antes da tragédia, ocorrida na noite de domingo (20) em trecho da BR-376 próximo a Guaratuba (Paraná). O motivo pode ter sido uma falha na caixa de câmbio ou no sistema de freio.

O homem tem 39 anos e, por coincidência, é de Pelotas, mesmo destino da van utilizava para o transporte dos competidores – dos dez ocupantes, apenas um sobreviveu (morreram sete atletas com idades entre 15 e 20 anos, o treinador, de 43, e o motorista, de 52). Ele prestou esclarecimentos, por meio de videoconferência, ao delegado que investiga o caso. Confira, a seguir, a cronologia apresentada:

O motorista de 39 anos prestou depoimento nesta terça-feira (22), por chamada de vídeo, conforme o delegado responsável pelas investigações, Edgar Santana.

– A carreta havia partido de Santos (SP) com 30 toneladas de peças de ferro rumo à Argentina. No sábado (19), ao ingressar no Paraná, a carreta começou a apresentar problemas.

– O condutor parou o veículo assim que notou o problema. Um guincho da concessionária que administra o trecho o levou até um posto em Campina Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba), onde foi acionado o dono da carreta.

– Domingo (20), um mecânico consertou o veículo e a viagem prosseguiu. Mas 1 quilômetro depois, a falha voltou a ocorrer. O caminhão foi então guinchado até uma base operacional. O mecânico foi novamente chamado, mexeu no veículo e a viagem teve mais um recomeço.

– Ao se aproximar de um trecho de serra, a falha reapareceu. Foi quando houve a perda do controle da carreta, que bateu na van com os esportistas gaúchos

“O condutor tentava engatar as marchas e algumas marchas terminaram não se encaixando. A partir daí ocorreu a perda do controle do veículo, um excesso de velocidade e, na sequência, um impacto na traseira da van”, detalhou o delegado.

Conforme o delegado, o mecânico que mexeu no veículo será intimado para prestar depoimentos. A polícia aguarda o resultado de laudos para verificar se a causa do acidente foi, de fato, problema mecânico.

De acordo com o delegado, o proprietário da carreta também prestou depoimento. Ele afirmou que contratou o caminhoneiro de maneira informal e que essa foi a primeira viagem do motorista faria em favor do proprietário.

À polícia, o proprietário disse que todo problema mecânico era reportado a ele, que tomava as providências de procurar um mecânico, o que confirma a versão apresentada pelo depoente.

Apesar de ter sido a primeira vez que o motorista fazia uma viagem para o proprietário da carreta, o delegado informou que, no depoimento, o condutor esclareceu que em março tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria E, que permite que dirigir veículos automotores de todos os tipos.

Ainda conforme o relato do delegado, o motorista detalhou que já tinha habilitação para dirigir veículos de transporte de carga anteriormente e que trabalhou com eles em outras empresas.

O advogado de defesa do motorista, por sua vez, informou que o homem está “profundamente comovido e abalado”, até por ser também de Pelotas: “Ele chora em todo momento, está muito fragilizado com tragédia”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tragedia-na-estrada-motorista-relata-problemas-no-caminhao-horas-antes-do-acidente-que-vitimou-equipe-gaucha/

Tragédia na estrada: motorista relata dois consertos no caminhão horas antes do acidente que vitimou equipe gaúcha

2024-10-22