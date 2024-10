Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre aciona a Justiça para obter o controle da casa de bombas da Trensurb

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equipamento está localizado na confluência das as avenidas Voluntários da Pátria e Sertório (Zona Norte). (Foto: Arquivo/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre pediu à Justiça que a gestão e operação da casa de bombas da Trensurb seja transferida ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Localizado na confluência das avenidas Voluntários da Pátria e Sertório (Zona Norte), o equipamento pertencente à empresa federal desempenha papel decisivo na prevenção de alagamentos da região.

O processo foi protocolado nesta semana pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e tramita na 8ª Vara Federal da capital gaúcha. De acordo com o Executivo, a a gestão da drenagem urbana é de competência municipal. Também questionam o argumento da estatal de que a casa de bombas não serve para drenagem das vias públicas nas imediações.

A casa de bombas foi instalada em 1984 pela empresa do metrô, que entrou em funcionamento no ano seguinte. No projeto consta que o objetivo é permitir o escoamento da água da chuva das vias ferroviárias e rodoviárias.

Técnicos do Dmae avaliam que a gestão da estrutura tem sido inadequada, causado represamento da água nas imediações. Isso estaria ocorrendo mesmo em ocasiões com precipitação de menor intensidade.

Histórico

Durante reunião realizada em junho, a prefeitura já havia solicitado o repasse do equipamento. A casa de bombas da Trensurb havia parado de funcionar no mês anterior, em decorrência da cheia do Guaíba, e só teve sua operação restabelecida em julho.

“Mesmo assim, persistiram os alagamentos pontuais nas vias atendidas pela estação, como a avenida Voluntários da Pátria e rua Dona Margarida, além da travessa São José”, relata a administração municipal.

No início de outubro, o Dmae obteve permissão para acessar a casa de bombas e constatou que o problema era causado pelo fechamento de uma das três comportas do equipamento, sem condições de manobra. “A passagem era justamente a que recebia a chuva na área da Voluntários. O conserto foi realizado por equipes do Departamento”, sublinha.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-aciona-a-justica-para-controle-da-casa-de-bombas-da-trensurb/

Prefeitura de Porto Alegre aciona a Justiça para obter o controle da casa de bombas da Trensurb

2024-10-22