Notas Brasil Falso cônsul preso tem pedido de liberdade negado

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

​O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido de revogação da prisão preventiva de Adailton Maturino dos Santos (cônsul honorário de Guiné Bissau não reconhecido pelo Itamaraty), investigado na Operação Faroeste como um dos idealizadores do esquema de compra e venda de sentenças na disputa de terras no Oeste da Bahia.

