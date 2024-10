Brasil Falsos especialistas: atores que se passam por médicos para vender “produtos milagrosos” depõem à polícia

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Os atores Fernanda Padilha e Rodrigo Gonzales que são investigados pela Polícia Civil. Foto: Redes sociais Os atores Fernanda Padilha e Rodrigo Gonzales que são investigados pela Polícia Civil. (Foto: Redes sociais) Foto: Redes sociais

A Polícia Civil de São Paulo ouviu atores que estão sendo investigados por interpretarem médicos em produções roteirizadas na internet para vender produtos que prometem resultados milagrosos.

Os vídeos têm a intenção de parecer reais e alguns não incluem um alerta ao internauta informando que se trata de uma encenação.

As denúncias chegaram ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp). O órgão, então, pediu via ofício que a Polícia Civil e o Ministério Público apurassem a situação. Em 5 de agosto, o Ministério Público concordou que a Polícia Civil abrisse um inquérito policial.

Os atores Fernanda Padilha, Rodrigo Gonzales e Renato Chocair foram intimados à delegacia. Fernanda e Rodrigo prestaram depoimento no dia 22 deste mês.

Fernanda aparece em vídeos como “Roberta Damasceno”, “Roberta Zanetti” e “Maria Fernandez”, se passando por oftalmologista, ginecologista e farmacêutica.

A atriz apresentou os contratos de prestação de serviço que teve com três empresas e um acordo com uma das contratantes por “prejuízo moral sofrido com a vinculação de seu nome de forma indevida”.

Depoimentos

À polícia, Fernanda Padilha contou que é atriz há 23 anos e que faz propagandas comerciais. Sobre o material encaminhado à investigação com sua imagem, ela afirmou que trabalhou para três empresas e interpretou três papéis:

“Roberta Damasceno”: Padilha disse que interpretou a médica Roberta e esse anúncio foi veiculado na internet. Ela alegou que a responsabilidade, nesse caso, foi do contratante, que deveria ter colocado um aviso que se tratava de personagem fictícia.

“Roberta Zanetti”: sobre a personagem “Roberta Zanetti”, uma pesquisadora, a atriz informou à investigação que foi contratada pela empresa para anunciar um suplemento natural para a visão, o “VisiControl”.

“Maria Fernandez”: sobre a personagem Maria, Fernanda Padilha comentou que foi paga para falar sobre o suplemento GotasFlux, e argumentou que “todos esses produtos são suplementos naturais, que sua profissão é atriz e nunca divulgou os vídeos”.

Já Rodrigo Gonzales, segundo a denúncia, aparecia como urologista e falava sobre um aplicativo e o “truque do pepino”, que seria um “segredo para a infertilidade”.

O publicitário e ator, de 43 anos, contou aos policiais que eventualmente faz trabalhos para a área artística e tinha sido contratado para fazer um anúncio, como ator, para um aplicativo e que “não sabia a finalidade”.

No material, ele interpretou um especialista em urologia. Durante uma entrevista fictícia, ele lembrou que “falou bastante sobre os benefícios do pepino para a saúde”, assim como passou dicas de como o pepino pode ser bom para ereção masculina.

Ao fim do vídeo, ele dizia que “para mais dicas como essa basta clicar no link abaixo”. “O declarante foi contratado, e afirmou que nunca divulgou tal propaganda”, finalizou. (As informações são do G1.)

