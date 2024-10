Brasil Serasa lança canal de denúncia contra fraudes que prometem “limpar o nome”

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O novo recurso da Serasa está disponível no site e no aplicativo. Foto: Divulgação O novo recurso da Serasa está disponível no site e no aplicativo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Serasa lançou um canal digital para denúncias de fraudes, em resposta ao aumento de golpes que usam seu nome para enganar consumidores. A ferramenta permite que usuários reportem sites e perfis fraudulentos.

Canal de Denúncias

O novo recurso da Serasa está disponível no site e no aplicativo, que pode ser baixado em dispositivos Android e iOS. O objetivo é identificar e combater fraudes que prometem “limpar o nome”.

Como Funciona

Para utilizar a ferramenta, o usuário deve fazer login e clicar no ícone de silhueta no canto superior direito. Em seguida, deve selecionar “Canal de Denúncias” e clicar em “Fazer denúncia” para iniciar o processo.

Passo a Passo

Após acessar a página de denúncias, o usuário deve inserir a URL do site ou perfil suspeito no campo indicado. Essa ação é crucial para ajudar a evitar que mais pessoas sejam vítimas de golpes.

Importância da Denúncia

Com a crescente incidência de fraudes digitais, a iniciativa da Serasa é fundamental para proteger os consumidores. O canal de denúncias visa desmantelar operações fraudulentas e aumentar a segurança online.

Conscientização

Além de facilitar denúncias, a Serasa busca conscientizar os consumidores sobre os riscos de golpes digitais. “A empresa incentiva que todos fiquem atentos a ofertas suspeitas e reportem qualquer atividade irregular”, diz a companhia.

Recuperação judicial

No segundo trimestre de 2024, observou-se um crescimento significativo nos pedidos de recuperação judicial realizados por produtores rurais no Brasil. De acordo com dados divulgados pela Serasa Experian, os produtores que operam como pessoa física apresentaram 214 pedidos, mais que o dobro em comparação com o primeiro trimestre do mesmo ano e cerca de seis vezes superior ao mesmo período de 2023.

Este movimento, apesar de representar uma pequena fração do total de produtores no país, destaca uma tendência crescente, impulsionada por diversos fatores externos desafiadores. Dentre eles, estão os eventos climáticos extremos, as altas taxas de juros, a queda no preço das commodities e o aumento dos custos de produção, conforme apontou Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/serasa-lanca-canal-de-denuncia-contra-fraudes-que-prometem-limpar-o-nome/

Serasa lança canal de denúncia contra fraudes que prometem “limpar o nome”

2024-10-29