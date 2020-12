Porto Alegre Falta de água afeta 14 localidades da Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

A previsão é de que o abastecimento retome ao longo do dia nesses bairros Foto: Divulgação A previsão é de que o abastecimento retome ao longo do dia nesses bairros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma queda de energia na estação de tratamento do bairro Belém Novo afetou o abastecimento de água de 14 localidades da Zona Sul de Porto Alegre. O problema começou na noite de sexta-feira (11) e, conforme relatos de moradores, segue na manhã deste sábado (12)

Os lugares afetados são Belém Novo, Ponta Grossa, Lami, Aberta dos Morros, Parque Lavoura, Chapéu do Sol, Ipanema, Hípica, Lageado, Campo Novo, Lomba do Pinheiro, Restinga, Pitinga e Quirinas.

De acordo com o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), o conserto na rede de alta tensão da estação do Belém Novo foi realizado ainda na madrugada desse sábado, em parceria com a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica). A previsão é de que o abastecimento retome ao longo do dia nesses bairros.

