Polícia Presos dois traficantes com crack e pasta base de cocaína avaliados em mais de R$ 750 mil no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Um dos traficantes foi preso pela quinta vez pela PRF, sendo a segunda neste ano Foto: PRF/Divulgação Um dos traficantes foi preso pela quinta vez pela PRF, sendo a segunda neste ano. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF ( Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na sexta-feira (11), dois traficantes que estavam com 18 kg de crack e 4,5 kg de pasta base de cocaína, na BR 386, em Seberi, no Norte do Estado.

Durante ação de enfrentamento ao crime, que contou com informações do serviço de inteligência, os PRFs abordaram um Fiesta, com placas de Santa Catarina, que seguia à frente de um Palio, com placas do Paraná, na BR 386. Ao perceber a abordagem do Fiesta, o condutor do Palio tentou realizar o retorno para fugir, mas foi bloqueado pelos policiais.

Os dois motoristas eram paranaenses e um deles possuía 4 prisões anteriores efetuadas pela própria PRF, por crimes como contrabando e receptação.

Os policiais, então, levaram os carros e os dois motoristas até a Unidade Operacional da PRF em Seberi, onde foi realizada uma busca minuciosa em ambos os veículos. No para-choque do Palio foram encontrados diversos tabletes de droga, totalizando 18,2 quilos de crack e 4,5 quilos de pasta base de cocaína, com alto teor de pureza. A droga apreendida representa um prejuízo de mais de 750 mil reais ao crime.

Os presos foram encaminhados à polícia judiciária local, com a droga e os veículos apreendidos, para a confecção do flagrante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia