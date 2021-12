Porto Alegre Falta de energia elétrica causada pela chuva afeta abastecimento de água em bairros de Porto Alegre

O grande volume de chuva na madrugada desta segunda-feira (06) causou acúmulo de água e alagamentos em diversos pontos de Porto Alegre.

Na Zona Norte, região localizada em área baixa – quase no mesmo nível do Guaíba – e que sofre historicamente com alagamentos, foram registrados ao menos 18 pontos no Sistema 156, entre eles no bairro Sarandi. A informação é das 7h30. Nesta segunda-feira, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) atua emergencialmente em pontos mais críticos.

Com relação ao abastecimento, a ETA (Estação de Tratamento de Água) Tristeza está parada devido à falta de energia elétrica. O contato já foi feito à concessionária de energia e é aguardado o retorno da luz para retomar o tratamento e os bombeamentos, ainda sem previsão.

Por isso, podem ficar sem água os bairros: Cristal (parte), Vila Assunção, Tristeza, Camaquã (parte), Vila Conceição, Pedra Redonda, Jardim Isabel, Ipanema, Espirito Santo, Guarujá, Ponta Grossa (parte), Serraria (parte) e Sétimo Céu. Também está sem energia elétrica a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Luzitana, no bairro Higienópolis, que causa falta de água aos bairros: Auxiliadora (parte), Boa Vista, Higienópolis, Passo d’Areia e São João.

Até o momento, todas as 23 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais estão em pleno funcionamento. No entanto, obras na região da casa de bombas nº 20, na Vila Minuano, bairro Sarandi, fizeram com que a água entrasse dentro da estação, diminuindo a efetividade do bombeamento durante as chuvas mais fortes na região.

Alagamentos no bairro Sarandi

O alto volume de chuva agrava pontos históricos de alagamentos na cidade, como o Arroio Passo das Pedras, conhecido como Sarandi, que transborda na avenida de mesmo nome. O local já passou por obras em 2018, na tentativa de minimizar esses problemas, mas é necessária a colaboração da população deixando de lançar lixo e entulho na calha do arroio.

Há uma ponte sobre o arroio na rua Zeferino Dias, antes da av. Assis Brasil, que causa estreitamento e falta de capacidade de escoamento, impedindo o fluxo normal das águas da chuva, onde normalmente ocorre o transbordamento.

O Dmae está finalizando os processos de contratação para realização de serviços de dragagem de arroios em todas as regiões de Porto Alegre. Assim, no bairro Sarandi, as ações estão previstas para ocorrer no início de 2022. Também está estudando a necessidade de obras para diminuir os impactos das chuvas nesta região.

EPTC

As equipes de fiscalização e manutenção elétrica da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) foram reforçadas para os pontos mais críticos das vias e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar motoristas e pedestres.

