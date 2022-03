Porto Alegre Falta de energia elétrica causada pelo temporal afeta abastecimento de água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Há quatro estações paradas por falta de energia elétrica, Santa Tereza I, Bordini, Carlos Gomes, Catumbi Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

Após 12 horas sem energia elétrica, a ETA (Estação de Tratamento de Água) Menino Deus ficou inoperante, sem conseguir produzir água para enviar às Ebats (Estações de Bombeamento de Água Tratada) durante o domingo (06).

Nesta segunda-feira (07), as Ebats Chácara dos Bombeiros, Cota 157, Cota 200, Dolores Duran II, Nonoai II, São Caetano I, São Jorge II, Santa Tereza II e III, Vila Boa vista, Vila Monte Cristo, Vila dos Sargentos I, II e III, seguem paradas por falta de nível, com previsão de normalização ao longo do dia.

Há quatro estações paradas por falta de energia elétrica, Santa Tereza I, Bordini, Carlos Gomes, Catumbi.

As equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos seguem de plantão para atender todas as demandas e já estão em contato com a equipe técnica da CEEE Equatorial para resolverem o mais breve possível.

