Assembleia Legislativa de São Paulo recebe nove pedidos de cassação de Arthur do Val por falas sobre ucranianas

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Ao menos cinco pedem a perda do mandato do parlamentar por conta das falas sexistas dele sobre mulheres ucranianas Foto: Alesp/Reprodução Ao menos cinco pedem a perda do mandato do parlamentar por conta das falas sexistas dele sobre mulheres ucranianas. (Foto: Alesp/Reprodução) Foto: Alesp/Reprodução

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebe nesta segunda-feira (07) as representações que pedem a cassação do deputado Arthur do Val (Podemos).

Ao menos nove representações foram protocoladas no final de semana contra do deputado, em cinco delas é pedida a perda do mandato.

As representações foram protocoladas pelos seguintes deputados:

Dep. Emidio de Souza

Dep. Isa Penna, Dep. Carlos Giannazi, Dep. Thiago Aurichio

Dep. Profª Bebel

Dep. Sargento Néri

Dep. Luiz Fernando T. Ferreira

Dep. Gil Diniz

Dep. Major Mecca

Deputados Altair Moraes, Gilmaci Santos, Jorge Wilson, Edna Macedo, Sebastião Santos e Douglas Garcia.

Pedido assinado por 15 deputados: Carlos Gianazzi (PSOL); Dr. Jorge do Carmo (PT); Emídio de Souza (PT); Gil Diniz (PL); José Américo (PT); Leci Brandão (PC do B); Luiz Fernando T. Ferreira (PT); Márcia Lia (PT); Maurici (PT); Mônica da Mandata Ativista (PSOL); Patrícia Bezerra (PSDB); Paulo Fiorilo (PT); Professora Bebel (PT); Ricardo Madalena (PL) e Teonílio Barba (PT).

Ele deverá ser investigado pelo Conselho por conta das declarações sexistas sobre mulheres ucranianas. As representações deve tramitar no Conselho por até 30 dias. Em áudios que circularam pelas redes sociais na última sexta-feira (04) , Arthur do Val dá declarações machistas e misóginas. Em uma delas, afirma que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”. As mensagens foram enviadas para integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

