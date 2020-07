Porto Alegre “Falta muito pouco para o lockdown”, diz Marchezan em live

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

O Prefeito fez um apelo à população. (Foto: Anselmo Cunha/ PMPA)

O prefeito de Porto Alegre, nesta sexta-feira (17), fez mais um apelo em uma live para que diminua a circulação na cidade de Porto Alegre. “Chegamos a um momento em que as estruturas hospitalares de Porto Alegre estão ao seu limite”, disse.

Segundo Marchezan, se no mês de março a cidade não tivesse adotado o isolamento social, hoje o sistema de saúde já teria entrado em colapso. “Infelizmente, todas as nossas projeções se confirmam e mostram que as medidas de isolamento adotadas não foram precipitadas”, diz.

No início da tarde desta sexta, dos 748 leitos de UTI em operação em de Porto Alegre, 649 (90,14%) estavam ocupados e 259 (34,63%) deles eram por pacientes em tratamento de Covid-19. Até agora, Porto Alegre já destinou 203 leitos UTI exclusivamente para cuidar de pacientes com Covid-19.

“Qual é o número de empregos que justifica uma vida? Para nós, vale todos os esforços”, disse e acrescentou que cada um deve fazer um esforço individual para contribuir com o coletivo. “Que os nossos líderes empresariais tenham a consciência e a racionalidade que a nossa cidade merece”, avisou.

