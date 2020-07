Porto Alegre Porto Alegre registra o 199º óbito por coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Casos estão aumentando na cidade. (Foto: Reprodução)

A cidade de Porto Alegre está chegando perto das duzentas mortes por coronavírus. Em live nesta sexta-feira (17), o prefeito Nelson Marchezan disse: “infelizmente, só o que nos resta é buscar que cada um faça um esforço individual para que a gente diminua a circulação e a demanda por leitos ou que a gente adote, com a colaboração de todos, durante a semana que vem, se o nosso isolamento não prosperar, um lockdown é praticamente inevitável”.

Até o momento foram registrados 7 mortes nesta sexta-feira (17), segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.

O 193⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus confirmado ocorreu na quinta-feira (16). Trata-se de uma mulher de 58 anos. Ela estava internada no Hospital Independência desde o dia 3. Tinha histórico de osteoporose.

O 194⁰ óbito de paciente de Porto Alegre ocorreu terça feira (14). Era uma mulher de 86 anos, que se internou no mesmo dia do óbito. A paciente tinha doença neurológica.

O 195⁰ óbito de paciente de Porto Alegre ocorreu nessa sexta-feira (17). Trata-se de uma mulher, de 69 anos, que estava internada no Hospital Vila Nova desde a segunda-feira (13) e foi transferida para a UTI do Hospital Restinga na quarta-feira (14). A paciente era hipertensa e diabética, com doença cardiovascular

O 196⁰ óbito de paciente de Porto Alegre ocorreu na sexta-feira (16). Trata-se de uma mulher, de 18 anos, que estava internada no Hospital de Clínicas, desde o dia 5 de julho. A paciente estava com linfoma.

O 197⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus ocorreu na quinta-feira (16). A paciente era uma mulher de 35 anos internada na UTI da Santa Casa, desde do dia 11 de julho. Ela tinha imunodeficiência

O 198⁰ óbito de paciente de Porto Alegre ocorreu na quinta-feira (16). Trata-se de uma mulher de 86 anos, que estava internada na UTI da Santa Casa, desde o dia 7 de julho. A paciente apresentava estado de doença cardiovascular, hipertensa, diabética e com obesidade.

O 199⁰ óbito de paciente de Porto Alegre ocorreu nesta sexta-feira, na UPA Zona Norte. Era um homem de 60 anos. As comorbidades não informadas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre