Porto Alegre Faltando quatro dias para o primeiro turno, José Fortunati desistiu de concorrer à prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Chapa do ex-prefeito (E) havia sido impugnada devido a prazo de filiação do vice, André Cecchini (D). (Foto: Divulgação)

Menos de 48 horas após a impugnação de sua chapa, o candidato José Fortunati (PTB) anunciou nesta quarta-feira (11) a sua desistência em concorrer à prefeitura de Porto Alegre. O impedimento havia sido decidido no começo da semana pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), devido ao descumprimento no prazo de filiação de André Cecchini (Patriota), seu vice na dobradinha.

Não havendo prazo para a substituição do companheiro na coligação, a chapa inteira acabou ficando “sub judice”, dependendo da análise de recurso pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e com risco de anulação dos votos que viesse a receber.

Como as urnas eletrônicas já foram carregadas com os dados, o nome do ex-prefeito (2010-2017) deve aparecer na tela no primeiro turno do pleito, neste domingo (15), data do primeiro , mas eventuais votos em Fortunati serão descartados.

A impugnação decorreu de um processo movido na Justiça Eleitoral gaúcha pelo candidato a vereador Luiz Armando de Oliveira (PRTB), legenda que integra a coligação de Sebastião Melo (MDB), também postulante ao Executivo e que foi vice-prefeito do próprio Fortunati.

Na ação, Oliveira indicou que André Cecchini não estava filiado ao Patriota dentro do prazo mínimo para disputar as eleições, que é de seis meses. Apesar da vinculação do denunciante à sigla de Melo, o PTB já oficializou o apoio ao candidato do MDB.

A corrida pelo comando da administração municipal tem outros dez nomes: Fernanda Melchionna (Psol), Gustavo Paim (PP), João Derly (Republicanos), Juliana Brizola (PDT), Júlio Flores (PSTU), Manuela D’Ávila (PCdoB), Montserrat Martins (PV), Nelson Marchezan (PSDB), Rodrigo Maroni (Pros) e Valter Nagelstein (PSD).

Manifestações

Pela manhã, José Fortunati se manifestou por meio das redes sociais, confirmando a sua retirada da disputa deste ano: “Me dói no fundo do coração, mas não vamos seguir nessa caminhada”. Ele também agradeceu aos eleitores e às equipes responsáveis por sua campanha.

“Infelizmente, acabamos sendo surpreendidos pela decisão do TRE-RS, impugnando meu companheiro de chapa”, prosseguiu. “Estranhei muito e continuo estranhando. É uma decisão totalmente política, tomada na última semana de campanha e que fere resoluções do TSE.”

(Marcello Campos)

