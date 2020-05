Celebridades Família de Flávio Migliaccio processará o Estado do Rio de Janeiro por vazar foto do corpo do ator

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ator foi encontrado morto nesta segunda-feira Foto: João Cotta/TV Globo Ator foi encontrado morto nesta segunda-feira. (Foto: João Cotta/TV Globo) Foto: João Cotta/TV Globo

A família de Flávio Migliaccio, que foi encontrado morto nesta segunda-feira (04), deixando uma carta de suicídio, decidiu processar o estado do Rio de Janeiro por ter vazado fotos do corpo do ator.

Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, já entrou em contato com o advogado Sylvio Guerra para cuidar do caso. A defesa confirmou a ação. “Foi uma violência, um desrespeito. Estarei tomando todas as medidas judiciais cabíveis”, afirmou.

Guerra disse ainda que a ação será contra dois agentes do Estado, dois policiais militares, que foram os responsáveis pelo registro do corpo de Flávio Migliaccio: “Divulgaram foto do meu cliente em condições que se encontrava dentro de seu quarto após suicidar-se”.

“Esses policiais carregam a bandeira do Estado em suas fardas. Além de vilipêndio de cadáver, elencado no Código Penal, buscaremos em face do Estado, danos causados pela absurda, abusiva e mórbida divulgação da foto de meu cliente já falecido, violando sua imagem, o luto da família, amigos e fãs”, completou.

O registro teria sido feito dentro da propriedade privada, sem autorização da família e divulgada nas redes sociais. “O filho de Flávio, Marcelo Migliaccio, já se manifestou no sentido de doar a indenização, caso seja reconhecida pela Justiça”, finalizou.

Flávio Migliaccio estava com 85 anos e cometeu suicídio, deixando um carta. O ator nasceu em São Paulo e começou a carreira no meio artístico no teatro. No total, foram 46 produções pela TV Globo, entre novelas, minisséries, séries, infantis e humorísticos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades