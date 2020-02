Celebridades Família de Gugu diz que viúva reclama de herança, mas tem investimentos em clube de futebol

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Rose Miriam faz parte de grupo seleto de investidores no Orlando City Soccer Foto: Reprodução de TV Rose Miriam faz parte de grupo seleto de investidores no Orlando City Soccer (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O apresentador Gugu Liberato morreu no final de novembro de 2019, mas a disputa entre membros da sua família e a mãe de seus filhos, Rose Miriam di Matteo, continua.

Um nota oficial divulgada nesta quinta-feira (20) pela assessoria de Gugu esclarece que, apesar dos comentários sobre estar passando dificuldades financeiras, Rose tem uma casa de alto padrão em Alphaville que recebeu do apresentador em fevereiro de 2012, avaliada em torno de R$ 6 milhões.

Além disso, é dito que, graças ao investimento de cerca de US$ 500 mil dólares feitos por Gugu Liberato em seu nome no Orlando City Soccer, ela recebeu o Green Card (documento que permite estrangeiros viverem legalmente nos Estados Unidos).

“Com todas as portas abertas na América, a Dra. Rose faz parte de um grupo seleto de investidores de peso em um dos clubes que mais cresce no futebol americano e onde o jogador Kaká passou uma temporada. Vale ressaltar que o Green Card é exclusivo da Dra. Rose e filhos. Gugu Liberato entrava nos Estados Unidos como turista”, diz a nota, acrescentando que hoje ela recebe mensalmente uma pensão equivalente a 10 mil dólares, e que todos têm seguro de saúde com ampla cobertura nos Estados Unidos e no Brasil.

A leitura do testamento de Gugu Liberato se deu oito dias após o falecimento do apresentador, no mesmo dia do sepultamento, a pedido da família. A ocasião era uma oportunidade de ter os herdeiros reunidos no Brasil, uma vez que Rose e filhos residem em Orlando.

“Cogitou-se aguardar alguns dias, mas Dra. Rose pediu que marcasse o seu retorno à América junto com os filhos no dia seguinte justificando que estavam em período de provas escolares. Até hoje este foi o único momento em que todos se reuniram pois não retornaram para a missa e apenas João veio para as festas de fim de ano”, afirma a nota.

Rose Miriam entrou em disputa com a família para ter direito à metade do patrimônio deixado pelo apresentador, já que teria vivido com ele em regime de união estável –​condição que pediu para ser reconhecida pela Justiça.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário