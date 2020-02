Celebridades “Todas se falam, com exceção da Viviane Araújo e eu”, diz Gracyanne sobre união das rainhas de bateria no carnaval

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

"Espero que com ela [Viviane] tenha um ponto final. Da minha parte eu acharia incrível. Mas também não depende só de mim", disse a morena Foto: Reprodução/Instagram "Espero que com ela [Viviane] tenha um ponto final. Da minha parte eu acharia incrível. Mas também não depende só de mim", disse a morena Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Quem vê Gracyanne Barbosa nas redes sociais com sua rotina ativa de exercícios físicos não imagina que, no período pré-carnaval, suas idas à academia diminuem.

Rainha de bateria da União da Ilha, Gracy divide seu tempo entre os compromissos de trabalho como modelo fitness, as gravações do programa de humor “Tô de graça”, do Multishow, e os ensaios da bateria da qual é soberana pelo terceiro ano consecutivo.

“Tenho malhado bem menos do que antes na preparação. O que faz diferença para mim são os ensaios. Nenhuma atividade física se compara a sambar de salto alto e na rua. Por mais que eu faça aeróbico, nada se compara. Continuo malhando, mas diminuo a rotina. Fora do carnaval, treino sete vezes na semana. No carnaval, exclusivamente neste ano, tenho treinado três vezes na semana no máximo. Não é o suficiente, mas é o que dá por conta do tempo”, conta.

Soberana satisfeita

Mais do que ostentar uma coroa, para Gracyanne Barbosa ser rainha de bateria traz a oportunidade de fazer uma troca com a comunidade. “Claro que ser rainha bateria é muito maravilhoso. Mas o que mais me envaidece é saber que eu estou ali de coração aberto e que a escola me recebe e me abraça. É a parte mais gostosa, independente de qual posto você ocupa”, diz.

Mulheres unidas

No carnaval da sororidade, em que as rainhas de bateria tem se mostrado cada vez mais unidas, Gracy vê a chance de mudar a realidade.

“Estou muito feliz que o carnaval está mostrando as mulheres mais unidas. Principalmente as rainhas de bateria, porque todo mundo acha que é uma guerra. Muita gente acha que nós nem nos falamos. Todas se falam, com exceção da Viviane [Araújo] e eu. Mas isso é uma outra questão.”

“Espero que com ela tenha um ponto final. Da minha parte eu acharia incrível. Mas também não depende só de mim. Se não for no carnaval de 2020, que seja no próximo ou até mesmo fora do carnaval. Eu prezo sempre pela paz e pela união. E essa união só faz bem para o carnaval. Cada vez mais mulheres unidas e não só no carnaval. É uma luta diária.” Viviane foi ex-mulher de Belo, atual marido de Gracyanne.

