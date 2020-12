Variedades Família Kardashian-Jenner assina com a Disney para novo reality show

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

A empresa não divulgou mais detalhes sobre a nova produção. (Foto: Divulgação)

O anúncio de que Keeping Up with the Kardashians chegaria ao fim abalou os fãs do reality, que se sentem próximos da família depois de acompanhar o dia a dia da família de Kim Kardashian por tantos anos. Entretanto, há uma notícia: o dia a dia da família não irá parar de ser retratado na TV.

Depois de ser cancelado pelo E! após a 20ª temporada, a família formada por Kris Jenner e suas cinco filhos (Kourtney, Kim, Khloé, Kendall Jenner e Kylie Jenner), assinou contrato com a Disney para a formulação de um novo programa que acompanhe o dia a dia da família.

A novidade foi anunciada pela Disney nesta quinta-feira (10), durante um evento promovido pela empresa. Segundo o anúncio, as Kardashians-Jenners assinaram o acordo exclusivo para estrelar e produzir uma nova série na Hulu, nos EUA, e na Star fora dos Estados Unidos.

A empresa não divulgou mais detalhes sobre a nova produção das Kardashians, porém, especula-se que o novo reality deve ir ao ar no final de 2021, para que haja tempo hábil de gravação e edição do conteúdo.

Kim anunciou em setembro deste ano que após 14 anos o ‘Keeping Up’ deixaria de ser exibido pela E! após a exibição da 20ª temporada, que está prevista para ir ao ar no início de 2021.

“É com o coração pesado que tomamos a difícil decisão como uma família de nos despedir do Keeping Up with the Kardashians. Após 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e diversos spin-offs, nós estamos mais do que gratos a todos que nos assistiram por todos esses anos”, escreveu Kim em seu Instagram, surpreendendo os fãs com a notícia.

“Foram momentos bons, ruins, alegrias, lágrimas e muitos relacionamentos e filhos. Nós vamos apreciar para sempre as incríveis memórias e incontáveis pessoas que conhecemos nessa jornada”, continuou a influenciadora digital.

