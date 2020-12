Política Mário Frias é levado a hospital com princípio de infarto e passa por cateterismo

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

O ator Mario Frias foi nomeado secretário de Cultura em 19 de junho. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O ator Mario Frias foi nomeado secretário de Cultura em 19 de junho. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O secretário de Cultura do governo federal, o ator Mário Frias, deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (11), com princípio de infarto, conforme a Secretaria de Comunicação Social do Planalto. Ele está passando por um cateterismo, informou a secretaria. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do secretário.

O ator Mario Frias e foi nomeado secretário de Cultura em 19 de junho, sucedendo a também atriz Regina Duarte, que ficou à frente da secretaria por menos de dois meses.

Na agenda diária de Frias não há eventos programados para esta sexta. A pasta da Cultura deixou de ser ministério e é subordinada ao Ministério do Turismo, que esta semana teve uma troca de comando, sendo assumida por Gilson Machado, após a demissão Marcelo Álvaro Antônio.

Ator, Mario Frias nasceu no Rio de Janeiro. Ele tem 49 anos e começou sua carreira na década de 1990, quando integrou o elenco da novela “Malhação”, da TV Globo. Frias também apresentou programas de entretenimento na TV aberta e atuou como vocalista na banda carioca de pop rock “Zona Zero”.

Leia a íntegra da nota:

“Informamos que o secretário de Cultura, Mário Frias, deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (11), com princípio de infarto. Neste momento, o secretário passa por procedimento de cateterismo.

Atenciosamente,

SECOM/PR”

