Celebridades Aos 46 anos, Flávia Alessandra ostenta o corpo sarado em um biquíni fio-dental

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Flávia em clique na piscina. Foto: Reprodução/Instagram Flávia em clique na piscina. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra aproveitou esta sexta-feira (11) para publicar fotos ousadíssimas no feed do Instagram. A atriz de 46 anos, que posou de biquíni fio-dental azul, deixou o bumbum avantajado em evidência ao sensualizar dentro da piscina.

Na legenda, a musa brincou ao citar a combinação de cores do clique. “Tudo azul por aqui”, escreveu.

Como sempre, fãs e amigos lotaram os comentários com elogios à atriz. “Uma obra de arte”, disse um. “Deus tem seus preferidos e você é um deles”, afirmou outro. “Maravilhosa!”, exclamou um terceiro internauta.

Recentemente, Flávia Alessandra mostrou o abdômen trincado em foto de biquíni rosa.

Pé e cotovelo

Na ocasião da foto de biquíni rosa mostrando seu abdômen trincado, uma internauta reparou não no restante do corpo, mas no pé da atriz de 46 anos.

“Seu pé tão pequeno”, foi o comentário. “Gata maravilhosa!”, escreveu Daniella Cicarelli. “Penélope charmosa!” comentou outra fã.

“Pink”, foi a legenda de Flávia Alessandra, que é casada com o apresentador Otaviano Costa.

Em setembro, Otaviano Costa e Flávia Alessandra resolveram treinar juntos e na postagem no Instagram, o apresentador divertiu os internautas ao compartilhar uma foto de um momento em que aparece olhando para a esposa durante a realização de alguns exercícios na academia.

“Casal com peso(s) na consciência. Juro que estava olhando para os cotovelos da Flávia!”, disparou Otaviano na legenda.

Em questão de minutos, o post rendeu uma série de reações. “Namore alguém que olhe para você como o Otaviano olha para o bumbum da Flávia”, disparou um seguidor. “Para de secar. Ela é casada”, brincou outro. “Aquela olhadinha básica no popô”, disse mais um.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades