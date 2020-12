Celebridades Kelly Key reflete sobre autoaceitação: “Cheia de curvas, volumosa, com cicatrizes”

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Kelly Key posou a bordo de uma lingerie cavada. Foto: Reprodução/Instagram Kelly Key posou a bordo de uma lingerie cavada. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Kelly Key usou o Instagram nesta sexta-feira (11) para compartilhar um clique que subiu a temperatura nas redes sociais. A cantora, que posou a bordo de uma lingerie cavada, esbanjou o “corpaço” em forma sentada em uma cama e usou a legenda para fazer uma reflexão sobre aceitação do corpo e suas experiências. “Cheia de curvas, volumosa, com cicatrizes”, escreveu.

“Padrões de beleza: Seja feliz c o seu! Provavelmente você já deve ter vivido a experiência de observar seu corpo depois do banho ou numa troca de roupa diante do espelho. Nessa hora que você olha suas características físicas e sinais com mais atenção, qual é a sua sensação? Você se sente satisfeita com o que vê ou se depara com um monte de defeitos?”, iniciou com o questionamento.

“Infelizmente, mais da metade das mulheres q lerem esta legenda vão se identificar mais com a segunda pergunta. Porque comigo também era assim… ERA! Hoje não mais!. Sim, vivo a melhor fase da minha vida! Principalmente por me aceitar do jeito que sou! Cheia de curvas, volumosa, com minhas cicatrizes e marcas das minhas três amadas e desejadas gestações. Cada cantinho do meu corpo tem uma história pra contar. Cuido e admiro o meu templo (meu corpo) para viver em harmonia mental por muitos e muitos anos! Ao longo dos últimos 7 anos tenho me dedicado a cuidar mais de mim! Me amar por dentro e por fora!Exercite o amor próprio! Encontre tempo pra você, se cuide, se ame”, finalizou.

Nos comentários, fãs e amigos não pouparam elogios a beleza da artista. “Que glúteo é esse, misericórdia!”, se impressionou uma. “O tempo lapidou esse diamante”, declarou outro. “Está a cara da Isis Valverde, duas musas”, comparou ainda uma terceira.

